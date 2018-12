Carolina Herrera - návrhářka prvních dam USA

Návrhy této designérky jsou známy pro svou jedinečnost a ženskost. Kromě elegantních šatů jsou u klientů úspěšné i její podmanivé parfémy. Carolina Herrera se řadí mezi jednu z mnoha žen, která si vydobyla své místo ve světě módy. Ačkoliv je designérka Venezuelankou, po několika letech v USA přijala americké občanství. Ve Spojených státech založila i svůj první módní dům. Jak se dívka z vyšší společnosti dostala až na vrchol módního průmyslu?

Celým jménem María Carolina Josefina Pacanins y Niño se narodila v Caracasu v roce 1939. Její matka byla dcerou bohatých venezuelských majitelů půdy, otec byl prvním důstojníkem letectva a později guvernér města Caracas. Svět módy nebyl Carolině cizí už od raného dětství. Její matka a babička se oblékaly do luxusních šatů od Lanvina, Diora či Balenciaga. Právě na Balenciagovu přehlídku ji v jejich třinácti letech odvezla babička až do Paříže. "Moje oko bylo zvyklé vidět krásné věci."

Carolina se za svůj život dvakrát vdala. Poprvé se tak stalo, když ji bylo pouhých osmnáct let, hned po sedmi letech však došlo na rozvod. Z manželství s Guillermem Behrensem Tellem vzešly dvě dcery (Mercedes a Ana Luisa). Jejím druhým a současným manželem je Reinaldo Herrera Guevara se kterým má taktéž dvě dcery (Carolina Adriana a Patricia Cristina).

Večírky ve Studiu 54

Díky svému manželovi často jezdívali do Evropy a New Yorku, kde se střetávala s místní smetánkou i umělci jako například s Mickem a Biancou Jaggerovými či Andym Warholem. Toho zaujala natolik, že její tvář přenesl na plátno. Díky častým večírkům ve Studiu 54 se začala Carolina objevovat v mezinárodních žebříčcích nejlépe oblékaných žen.

V roce 1981 se rozhodla na popud své kamarádky Diany Vreelandové, tehdejší šéfredaktorky časopisu Vogue, připravila svou vlastní první přehlídku. Velmi úspěšná show se konala v Metropolitním klubu v New Yorku. Sama Carolina označila tento moment za začátek její kariéry. Její luxusní, elegantní oblečení šlo na dračku. Brzy se tedy s manželem rozhodli, že se natrvalo přestěhují do New Yorku, kde návrhářka založila společnost Carolina Herrera Limited. Značka okamžitě získala celosvětové uznání. Důkazem je i její klientela, oblékla například Jacqueline Kennedy Onassisovou, vévodkyni z Cadaval, Lauru Bushovou, Michelle Obamovou či herečku Renée Zellwegerovou.

"Mám ráda myšlenku elegance a komplikovanosti, ale pokud je součástí oblečení nebo parfému, musí ta komplikovanost vypadat jednoduše." V roce 1986 navrhla svatební šaty značky Caroline Kennedy. O rok později představila svou první svatební kolekci. První parfém nesoucí designérčino jméno spatřilo světlo světa v roce 1988 a od té doby patří její vůně mezi ty nejvyhledávanější.

Košile se hodí ke všemu

Každý návrhář má svůj oblíbený kus oblečení nebo barvu, na kterou nedají dopustit a patří k jejich osobnosti. V případě Caroliny se jedná o bílou košili. Nosí ji všude ať už v kombinaci s černou sukní, či kalhotami. Dokonce se velmi často objevuje i v jejích kolekcích.

Podle návrhářky je tento kus oděvu jednoduchý, ale zároveň velmi svůdný. "Celý život nosím bílou košili, protože ji můžu kombinovat s čímkoliv...Každá žena by ji měla mít ve svém šatníku."

Její značce se od začátku velmi dařilo. Získala si uznání od svých kolegů z branže i významných osob. Není proto divu, že jejího talentu využili i filmaři. Svatební šaty od Herrery se objevily v trháku Twilight: Rozbřesk, které má na sobě Bella Swanová (Kristen Stewart). Druhý model si zkouší ve filmu Sex ve městě sloupařky Carrie Bradshawová (Sarah Jessica Parkerová).

Ukázka z výroby šatů pro Bellu Swanovou:

Celosvětová uznání

Za svou práci získala mnoho ocenění - od španělského krále Juana Carlose I. či zlatou medaili ze Španělského institutu královny Sofie. Je také velvyslankyní dobré vůle IIMSAM. V roce 2004 byla jmenována nejlepší světovou návrhářkou roku pro ženy. O čtyři roky později převzala cenu Geoffreyho Beena za celoživotní dílo od Rady módních návrhářů Ameriky. Dokonce se sedmkrát dostala na titulku časopisu Vogue.

Od roku 2011 se její dcery Carolina Jr. a Patricia podílely na tvůrčím směru módní značky. O rok později obdržela jejich matka čestný doktorát výtvarných umění z Fashion Institute of Technology v New Yorku.

Po více jak třiceti letech v módním průmyslu se Carolina rozhodla předat své ředitelské křeslo někomu dalšímu. V roce 2018 se rozloučila se svým postem poslední přehlídkou, hned poté přenechala své místo americkému návrháři Wesu Gordonovi. Ten je v čele firmy dodnes.