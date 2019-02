Češi milují retro. Novým trendem je renovace módních doplňků po předcích

Retro v Česku žije! Nábytek, hračky, elektronika, domácí spotřebiče - to vše v retro stylu Češi milují. Retro styl se nevyhýbá ani módním doplňkům. Trendem posledních let je renovace těch, které lidé najdou třeba na půdě.



Retro styl má v oblibě stále větší množství Čechů, rádi ho kombinují s moderními prvky nejen v interiérech svých domácností, ale i v módě. Milovníci starých časů tento styl s oblibou promítají i do módních doplňků. "Dnes je všeobecně v kurzu vše, co je retro. V cizině se tomuto stylu říká spíše vintage a i toto označení se v Česku začíná používat stále častěji. Móda se vrací v cyklech, proto dnes jsou opět v módě tvary a styl z třicátých, čtyřicátých let. Minimalistické, jednoduché, užitné výrobky," popsal Ivan Petrův, ředitel Brašnářství Tlustý a spol.



O oblibě retro stylu svědčí i fakt, že počty lidí, kteří chtějí zrenovovat nějaký starý módní doplněk, stále rostou. Nejčastěji se opravují kabelky, aktovky i kožené zápisníky. "Ročně se na nás s požadavkem renovace nějakého vintage kousku obrátí desítky zákazníků a jejich počty každoročně stoupají. Naše brašnářství není klasická opravna, proto když už nás lidé vyhledají, většinou se jedná o nějaký speciální kousek - kabelku po babičce, klobouk nebo aktovku po dědovi, drahou kabelku, které se rozbilo kování. Občas chodí lidé i s běžnými opravami, ty ale u věcí dělaných sériově neděláme, často je totiž levnější koupit věc novou. Opravovat rozbitý zip na batohu za pár stovek se nevyplatí," řekl Ivan Petrův.



Vdechnout nový život je možné téměř všem módním doplňkům. "Někdy je rozbité kování, někdy ztrouchnivělé šití. Většinou je takový módní klenot třeba celkově zrenovovat, i kůže bývá po letech ve skříni nebo na půdě vysušená a křehká, v horším případě popraskaná. S tím vším si ale zkušený brašnář poradí. Díru v materiálu ale už zkrátka opravit nejde. Dílec se pak musí vyměnit a ztrácí se určitá autenticita výrobku. Spíše je problém s některými materiály - pokud je výrobek z přírodního materiálu, dokážeme nahradit původní kůži novou a dobarvit a dopatinovat výrobek tak, že je výsledek k nerozeznání od původního. Problém je s dobovým kováním - to je často zkorodované a plíšky zvlášť u jemnějších věcí zohýbané a nefunkční. Musí se nahradit co nejpodobnějším, i v tomto případě je výsledek dobrý," popsal Ivan Petrův.

Na půdách jsou ukryté poklady - módní doplňky ze začátku minulého století sice nemají zpravidla velkou finanční hodnotu, najít se tu ale dají opravdové designerské skvosty. "V oblasti retro módních doplňků žádné velké sběratelské kousky nejsou. Spíš jde o výjimečně zachovalé výrobky z předválečného období, které jejich majitelé chtějí ještě používat. Občas se objeví věc, kterou měl ten či onen slavný člověk, a zákazník ji chce zachovat jako rodinný poklad. Jeden z našich zákazníků chtěl například opravit speciální sedák, u kterého se v jeho rodině traduje, že na něm sedávala Ema Destinnová," uvedl Ivan Petrův.



Pokud člověk žádný dobový kousek nevlastní, i tak může svůj šatník obohatit originálním retro doplňkem. "Kopii doplňku je možné zhotovit například podle fotografie. A o tuto službu má zájem stále víc lidí. Vyrobit na zakázku se dá v podstatě cokoli. Taková akce je vždy výzva, věnují se jí ti nejzkušenější odborníci. Jeden zákazník si například nechal vyrobit luxusní kožený kufr, jaký se dělal ve Francii ve věhlasné značce před válkou," uzavřel Ivan Petrův.