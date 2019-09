Fashion Storm představí moravskoslezské návrháře

Známí i méně známí módní návrháři z Moravskoslezského kraje se 18. října představí na akci Fashion Storm v Opavě. Den plný workshopů, přednášek a prezentací vyvrcholí večer originální módní show v kostele svatého Václava. Novinářům to v Ostravě řekli organizátoři.

"Podařilo se nám propojit regionální moravskoslezské módní návrháře, kteří šijí z kvalitních materiálů a opravdu umí řemeslo," řekla ředitelka Fashion Storm Petra Špornová.

Mezi známými módními značkami budou výrobce klobouků Tonak nebo firma produkující ručně šité kabelky Dara Bags. Z méně známých značek a návrhářů to budou například City Folklore, MarVa de Luxe, Verver, Ty Identity, Lada Vyvialová nebo Nikola Zezulová.

Na edukativní odpoledne v galerii Domu umění mohou lidé přijít zdarma. Lifestylová bloggerka a modelka Lucie van Koten bude například hovořit o zdravém životním stylu a světě přírodní kosmetiky, pod vedením Lucie Bielákové z firmy Megakytky si zase zájemci budou moci vyzkoušet výrobu originálních papírových květin.

"Módní kritička Františka Čížková bude zdarma zájemcům hodnotit outfity. Všechno vyvrcholí v kostele svatého Václava módní show, jejíž hvězdou bude současná atypická modelka, tvář módního domu Gucci Barbora Fialová," řekla Špornová.

Van Koten řekla, že díky projektu poznala talentované návrháře z Moravskoslezského kraje a seznámila se s kolekcemi, které budou předvádět. "Jsem z toho upřímně nadšená a samozřejmě jsem ráda i za to, že se to spojilo s přírodní a bio dekorativní kosmetikou, takže můžeme lidem ukázat, že všechno lze dělat i smysluplně, a ne jenom podporovat slepý konzum," řekla Van Koten.

Fashion Storm má podle ní šanci se do budoucna rozrůst i v několikadenní akci. "Myslím si, že je spousta malých talentovaných návrhářů napříč celou republikou, kteří možná nemají ty možnosti, co se týče reklamy a PR, a vlastně ani neví, jak to uchopit, aby o své tvorbě dali vědět," řekla Van Koten. Právě pro takovéto návrháře podle ní akce typu Fashion Storm představují příležitost.

Podrobnější informace najdou zájemci na internetových stránkách www.fashion-storm.cz.