Firma Gucci stáhla z prodeje černý svetr, podle lidí byl rasistický

Luxusní módní značka Gucci stáhla ze svého prodeje černý bavlněný svetr s kuklou zakrývající polovinu obličeje. Společnost tak reagovala na kritiku, která se na produkt snesla na sociálních sítích. Svetr byl podle lidí nevhodně navržen, prý až moc připomínal černý obličej. Zprávu přinesl server BBC.

"Takže odteď začnou černí lidé bojkotovat Gucci? Nejprve to byla Prada s černým obličejem na klíčenkách, nyní to je černý obličej v podobě lyžařské masky. Tohle jasně ukazuje, co si o vás myslí. Kdy už konečně přestanete dávat peníze návrhářům, kteří jsou očividně rasisti?" rozhořčila se na twitteru uživatelka s přezdívku K A L I.

"Jednoho dne napíšu opravdu výživnou disertační práci o tom, jaké to je, v kůži černocha žít v neustálém cyklu neúcty. Gigantické značky jako Gucci vytvoří urážlivou 'módu', pak se rychle omluví a nakonec uvedou: 'Netušili jsme, že to někoho urazí'. Nezajímá mě to. Tohle je nepřijatelné," přidal se jiný uživatel, Michael Bonner.

Italská značka se nakonec ve středu na svém twitteru omluvila a produkt kompletně z prodeje stáhla. "Gucci se hluboce omlouvá za pohoršení způsobené bavlněným svetrem s kuklou. Můžeme potvrdit, že produkt byl okamžitě stažen z našeho e-shopu a ze všech kamenných prodejen. Rozmanitost považujeme za základní hodnotu, která má být plně dodržována, respektována a má být v popředí našeho každého rozhodnutí. Jsme plně odhodláni rozšiřovat rozmanitost v celé naší organizaci a chceme tento incident přeměnit ve velké ponaučení nejen pro tým Gucci," stojí v prohlášení.

