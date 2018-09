Genderová nerovnost v módě. Dámské kapsy jsou příliš malé

Jak spolu souvisí genderová nerovnost a kapsy u kalhot? Vědci zjistili, že dámské denimové kalhoty mají mnohem menší kapsy než ty pánské. Ženy si proto nemohou do svých kapes uložit ani zdaleka tolik věcí jako jejich protějšky. Informaci uvedl server dailymail.co.uk.

Výzkum společnosti The Pudding odhalil, že jsou kapsy u dámských džínů o 48 procent menší a o šest a půl procenta užší než ty pánské. Organizace celkem analyzovala osm desítek různých druhů džínů od téměř 20 nejznámějších výrobců. Výzkumníci se tak mimo jiné zaměřili na značky Calvin Klein, H&M, Levi's, Wrangler a Ralph Lauren. Kapsy u ženských kalhot jsou podle výzkumu mnohem menší a o praktičnosti zde nemůže být řeč. Daleko lépe plní účel jako ozdoba.

"Testovali jsem, které z klasických předmětů, jako jsou klíče, telefony či peněženky, se pohodlně vejdou do dámských a pánských kapes. Zjistili jsme, že jenom 40 procent majitelek riflových kalhot, by si mohlo dát do přední kapsy například iPhone X. U mužů je to více než dvakrát takový počet," vysvětluje jeden z výzkumníků.

Mezi výrobce oděvů, kteří mají na svých dámských kalhotách poměrně velké kapsy se zařadil také řetězec H&M. Nicméně byl rozdíl stále znatelný. Oděvní společnosti argumentovaly logicky tím, že většina žen nevyužívá kapsy tolik jako muži a že své věci nosí v kabelkách.