Golfové vybavení zaměřené na styl, komfort a výkon na hřišti

O golfu se říká, že je to více než sport. Je to životní styl. Neodmyslitelně k němu patří perfektně upravený green, elegantní oblečení a golfové kluby. Aby váš míček při prvním odpalu úspěšně mizel v jamce, je třeba si vybrat správné golfové vybavení.

První věc, kterou byste si měli pořídit

Golfové hole jsou nezbytným základem, bez něhož se na golfu neobejdete. Liší se od sebe v různých parametrech, které se odvíjí od způsobu hry a zkušeností golfisty. Golfový bag by měl obsahovat kombinaci základních druhů holí. Jsou jimi dřeva, jež se zpravidla používají na dlouhé odpaly či první údery na jamce. Dále to jsou železa připomínající vzhledem hokejku. Odlišují se od sebe loftem neboli zahnutím hole a délkou. Železy se odpalují krátké a středně dlouhé rány. Na velmi krátké údery u jamky použijte wedge, na doklepnutí míčku do jamky pak putter.

Začátečník nebo pokročilý golfista?

Pokud s golfem teprve začínáte, nedoporučuje se hned pořizovat kompletní set golfových holí. Dle pravidel golfu jich můžete mít ve svém bagu až 14 druhů. Pro začátečníky jsou na trhu k dostání půlsety o počtu 6-7 holí. Pořídit je můžete již jako komplet, nebo si je můžete navolit sami. Pokročilí golfisté s vypilovaným stylem hry si skladbu setu volí dle svých dovedností a preferencí. Dalším velmi potřebným vybavením jsou golfové rukavice, které zajistí optimální přilnavost k holi a zároveň eliminují vznik puchýřů a otlaků.

Správný výběr míčku ovlivní váš výkon na hřišti

Co se týče technologie výroby, golfové míčky jsou neustále inovovány, aby dosáhly co nejlepších herních vlastností. Díky tomu lze dosáhnout větší vzdálenosti po odpalu míčku a lépe kontrolovat jeho rotaci. Rozdílná tvrdost jádra tvořeného gumou, wolframem nebo titanem rozhoduje o délce odpalu, obal míčku má vliv na rotaci.