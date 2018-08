Háčkované svatební šaty z roku 1968 připomínají okupaci

Východočeské muzeum v Pardubicích vystavilo k 50. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy háčkované svatební šaty z roku 1968. Vendulka Jozífová se v nich vdávala 22. srpna. Velmi se na svatbu těšila, ale všechno bylo zcela nečekaně jinak, přiznala žena.

"Byla to ztráta dvojí svobody, že už nejsem svobodná a pak že nás někdo přepadl, kdo byl původně bratr a najednou to byl vetřelec. To bylo hrozné pomyšlení," řekla Jozífová, které tehdy bylo 23 let.

Šaty dlouhé nad kolena a u krku na knoflíčky si žena zhotovila celé sama podle vlastního návrhu. Z bavlněných klubíček háčkovala vzory flanderské krajky. V roce 2010 darovala svatební oděv muzeu, které ho nyní vystavilo poprvé.

"Dnes spousta mladých lidí netuší, co se stalo v roce 1918, 1948 nebo 1968. Je dobře, když se tato výročí připomínají. I proto jsem svoje šaty věnovala muzeu," řekla Jozífová.

Nevěsta se původně měla vdávat až v sobotu 24. srpna. Její matka však řekla, že není na co čekat. Rodinný známý oddal snoubence jen za přítomnosti svědků na pardubické radnici dřív. Ve čtvrtek 22. srpna byli odpoledne jedinými svatebčany. Hostina se konala až v sobotu. Nikdo se neveselil. Všichni hlavně poslouchali rádio, aby měli informace o dění.

"Svatba i hostina byly slzavé údolí. Před radnicí byl stolek s peticí proti okupaci vojsky Varšavské smlouvy. Podepsala jsem ji už jako novomanželka Jozífová," řekla žena.

Bílé háčkované šaty jsou ve vynikajícím stavu, jsou součástí sbírky odívání a doplňků, která čítá přes 6000 sbírkových předmětů a patří k nejobsáhlejším textilním fondům v republice. Návštěvníci muzea si šaty mohou prohlédnout ve Vojtěchově sále.

"Vojenských příběhů a zkrvavených vlajek k výročí bude teď na fotografiích moc. Proto jsme se rozhodli ukázat civilní příběh, říct, že život se navzdory okupaci nezastavil," řekl muzejní historik Jan Tetřev.