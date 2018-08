Handicap jako překážka? Děvčátko s protézami dobývá módní mola

Daisy Demetreová z Velké Británie přišla v osmnácti měsících o obě nohy. Nyní je jí sedm let a přes svůj handicap už se stává úspěšnou modelkou. Nedávno se dokonce objevila i na londýnském týdnu módy. Má protézy, které jí pomáhají na cestě k modelingu i ke sportu, který tolik miluje.

Daisy se narodila s fibulární hemimélií. Jde o velmi vzácnou kostní vadu, která se vyskytuje pouze u jednoho ze čtyřiceti tisíc narozených dětí. Kosti se správně nevyvíjejí, a tak dochází k deformaci. První příznaky se u Daisy objevily, ještě když byla v děloze. Matka Claire Reidová (36 let) i otec Alex Demetre (35 let) byli ze zdravotního stavu své dcery v šoku.

"Bylo to srdcervoucí. Její nohy se nevyvíjely správně, jedna byla úplně zkroucená. V této situaci byla nejlepší volbou operace. Mohla sice žít s nohama, tak jak se narodila, ale to by nebyl život, abych byl upřímný," řekl Demetre.



Holčička se však nenechala zastavit, díky protézám jezdí na kole, běhá, nadchla ji i gymnastika. Jednoho dne ji zaujal inzerát agentury Zebedee Management, která se specializuje na klienty se zdravotním postižením. Tehdy ohromila značku River Island. Následně se objevila i na týdnu módy a spolupracovala s britskými firmami na řadě kampaní. Její osud sleduje na Instagramu více než tři tisíce lidí.

Její tři starší sourozenci tvrdí, že jejich sestra je pro ně každý den neskutečnou inspirací. "Srší z ní obrovská energie a nezastavitelné odhodlání," obdivuje Daisy její sestra Morgan.

Bude dívenka do budoucna následovat úspěšnou top modelku Aimee Mullinsovou? Tato žena, která má rovněž amputované obě nohy, je podle časopisu People jednou z padesáti nejkrásnějších lidí světa. Kromě modelky a herečky je také trojnásobnou vítězkou paralympiády. Objevila se i na obálkách prestižních magazínů jako Vogue, Elle, Glamour či Harper's Bazaar.