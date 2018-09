Hugo Boss: od nacistických uniforem k oblekům

Společnost Hugo Boss je známá po celém světě. Avšak málokdo ví, jak trnitá byla cesta mladého návrháře k úspěchu. Hugo Boss byla první německá firma, která vytvořila identitu značky v sektoru pánského oblečení. V současnosti provozuje nejméně 6100 prodejních míst ve 110 zemích světa. Jaká byla její cesta na výsluní?

Švábský návrhář oděvů a obchodník Hugo Ferdinand Boss byl nejmladší z pěti dětí Luise a Heinricha Bossových. Po studiích převzal po rodičích obchod se spodním prádlem v německém městě Metzingen, kde se i oženil s Annou Katharinou Freysingerovou. Dlouho však ve městě nezůstal.

Po vypuknutí první světové války byl mladý Hugo Boss v roce 1914 povolán do armády. Po návratu z války se rozhodl, že zkusí rozjet vlastní značku nesoucí jeho jméno. V roce 1924 s dalšími dvěma vlastníky založil oděvní firmu, která produkovala zejména košile, bundy, nepromokavé pláště, sportovní oblečení a uniformy pro policii a poštovní doručovatele.

Hitlerův krejčí

Před vznikem třetí říše se firma dostala do bankrotu a Hugo si spolu se společníky myslel, že sláva značky pohasne dříve, než úplně začala. Po krachu se mu podařilo přesvědčit věřitele, aby si mohl nechat šest šicích strojů do nového začátku.

Návrhářovou záchranou se paradoxně stal nacistický vůdce Adolf Hitler. Hugo Boss začal vyrábět uniformy pro příslušníky SA a HJ (Hitlerjugend) a později také pro vojáky i důstojníky wehrmachtu a stejně tak pro ostatní státní složky včetně SS. Jelikož již předtím šil pracovní uniformy, nebyly pro něj vojenské oděvy tak velkou změnou.

Aby zvýšil produkci, přivedl Boss do továrny kolem 140 nuceně nasazených dělníků z Polska a Francie, z nichž většina byly ženy. Kromě nich pro firmu krátce pracovalo také čtyřicet francouzských válečných zajatců.

On sám se stal členem nacistické strany, což mu bylo po konci druhé světové války mnohokrát vyčítáno. "Samozřejmě, že můj otec patřil k nacistické straně. Ale kdo tehdy nepatřil? Celý průmysl pracoval pro nacistickou armádu," cituje Siegfrieda Bosse, syna zakladatele značky, The New York Times. A měl pravdu, mimo tohoto návrháře spolupracovala s nacisty firma Kodak, Chanel i Volkswagen.

První oblek

Po smrti Huga Ferdinanda Bosse v roce 1948 se firma vrátila k výrobě policejních uniforem. O pět let později vznikl první pánský oblek, který opět značce vdechl život. Počátkem sedmdesátých let došlo k personálním změnám. Do vedení firmy se dostali Bossovi vnuci Jochen a Uwe Holy. Duo začalo s výrobou pánského a sportovního oblečení ve velkém. Výroba se v osmdesátých letech rozšířila tak, jak ji známe nyní. Začalo se s výrobou parfémů, pletenin, brýlí, doplňků a koženého oblečení.Nadvláda návrhářovy rodiny skončila v roce 1992. O rok později se vedení ujala italský výrobce Mazzotto.

Značka byla od začátku spíše pánskou záležitostí. V roce 1987 se pokusila firma o start ženských oděvů, avšak neúspěšně. O jedenáct let později se však podařilo projekt Boss Woman spustit. Oblečení německé firmy je určeno pro práci i volný čas, velký důraz je kladen na funkčnost, čisté linie a detail.