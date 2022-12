Jak na dámská oversized trička?

S pomocí oversized triček můžete vytvořit mnoho zajímavých outfitů. Hodí se na vše od klasického vzhledu až po nejnovější módní trendy a pouliční styly. Vše, co potřebujete, je mít trendové oversized tričko a znát pár chytrých triků, jak ho správně kombinovat s oblečením, které již doma máte.

Co jsou oversized trička?

Dámská oversized trička jsou trička s volným střihem, která spadají pod pas a dodávají vašemu outfitu objem. Rukávy také často spadají o něco níž a celý top v podstatě působí, jako byste si půjčily tričko od vašeho staršího bratra. Tyto kousky jsou ale nyní skutečně trendy a na trhu je najdete v mnoha stylech, od klasického trička až po ty prodloužené, nebo naopak zkrácené. Stačí se tak jen podívat po oblíbených značkách, jako je například House https://www.housebrand.com/cz/cz/zena/obleceni/tricka-topy/oversized, a najít to své.

Jak na výběr dámských oversized triček?

Výběr správného střihu je nezbytný k tomu, abyste z tohoto trendu vytěžily to, co potřebujete. Vybírejte si proto kousky s nápaditým detailem nebo vzorem. Je snadné, aby vás příliš velké tričko jednoduše pohltilo. To se často stává zejména drobnějším dámám. Zabránit tomu můžete právě tím, že zvolíte vhodný střih. Nebo vsaďte na potisk, který vám celý outfit pomůže pozvednout případně ho uzemnit. Pohrajte si také klidně s barvami a se vzory, nebo vsaďte na různé výřezy. Spoustu zajímavých kousků naleznete právě v sortimentu značky House. Oversized tričko House je rozhodně žhavým trendem, který nyní uvidíte kolem sebe poměrně často - to co poutá pozornost je tak rozhodně spíše neobvyklý design a promyšlený styling.

U výběru triček také zvažte příležitost. Vyberte si volné oversized tričko k úzkým sukním a šortkám případně ke sportovnímu outfitu, ale v případě oblečení do školy nebo na formální příležitosti vsaďte spíše na klasické střihy triček. Další radou je, že oversized tričko může být prakticky jakékoliv tričko. Líbí se vám nějaký kousek, ale není oversized? Nevadí! Kupte si o dvě čísla větší velikost, než je váš běžný střih.

Jak oversized trička nosit?

Chcete skvělá trička? Prohlédněte si nabídku značky House - dámské tričko tam naleznete v jakémkoliv stylu i barvě. Pak se ale nabízí otázka, jak je nosit. Pro neformální denní vzhled je kombinování triček skutečně jednoduchou záležitostí. Vytvořte třeba athleisure vzhled. Vyberte si oversized tričko s grafikou, mikinu a vypasované cyklistické šortky. Tento sportovní vzhled vytváří vyvážený a pohodlný outfit, který můžete nosit při cvičení, na procházky nebo na lenošení v pohodlí domova.