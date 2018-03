Jaro v Praze začíná Dyzajn marketem, nabídne 180 tvůrců

Začíná jaro a s jeho příchodem i tradiční první letošní Dyzajn market Jaro. Víkendová akce na náměstí Václava Havla v Praze nabídne 180 tvůrců, designérů a umělců všeho druhu, kteří představí svou tvorbu převážně lokálního původu. "Tvůrce vybíráme tak, aby byla zaručena kvalita a originalita výrobků pro naše návštěvníky. Nově se více chceme zaměřit i na původ použitých materiálů, ze kterých tito lidé tvoří. Samotné nás zajímá, zda se i oni zodpovědně zajímají, odkud materiály pochází," vysvětluje Olga Velíšková, hlavní organizátorka akce. Koná se již tento víkend 24. až 25. března.

Poprvé se na akci také kromě stánků s oblečením a doplňky představí i Dyzajnový bar, kde budou mít návštěvníci možnost ochutnat řadu novinek čerstvě připravených na místě. Těšit se lze jako obvykle i na tvůrčí dětský koutek - tentokrát s jarní a velikonoční tématikou. A samozřejmostí je doprovodný program na pódiu uprostřed všeho dění. V sobotu roztančená pop-funková kapela Megaphone a v neděli The Documents, skupina směšující několik žánrů do snadno poslouchatelných písní. Děti se zabaví také při dopoledních pohádkách. Na sobotu si divadlo KAKÁ připravilo představení Ošklivé káčátko, v neděli pak dorazí spolek LokVar s příběhem o Českém Honzovi.



A jaké jsou další letošní novinky? "Je toho spousta. Neustále reagujeme na zpětnou vazbu návštěvníků i designérů, a tak neusínáme na vavřínech a akci dále vyvíjíme a zlepšujeme, abychom naplnili to, co jsme si předsevzali - pomáhat autorům realizovat jejich sen živit se vlastní tvorbou, tedy tím, co dělají s láskou - takže pak se plní sny, a to i naše vlastní," doplňuje Velíšková.

Nejvýraznější novinkou bude prodejní výstava obrazů sedmi autorů, která potrvá po dobu akce a bude umístěna v provozní budově Národního divadla jako "Dyzajn uvnitř". Koupí obrazů zájemci podpoří vydání knihy Domov jako talíř, zábavného a užitečného domácího průvodce pohodou a harmonií. Všech sedm autorů mělo zadané stejné téma - "Já, tvůrce" - a bude zajímavé sledovat, jak se s ním vypořádali. "Protože tvůrce něčeho je přece každý z nás. Ráno vstaneme a usmějeme se na někoho, připravíme snídani, napíšeme text, uděláme někomu hezký den...," vysvětluje téma Jana Moravcová, nová posila týmu Dyzajn marketu.