Jil Sanderová je stále královnou minimalismu

Před 50 lety založila Jil Sanderová svůj první butik nedaleko Hamburku na severu Německa. Navrhovala minimalistické oděvy, které trvale poznamenaly šatník moderní a emancipované ženy, píše agentura AFP.

A přestože královna minimalismu v roce 2013 opustila přehlídková mola, neodpočívá. Ve svých čtyřiasedmdesáti letech se ponořila do svých archivů u příležitosti první výstavy, která jí byla věnována a která se konala ve Frankfurtu nad Mohanem.

"Byla jsem příjemně překvapena tím, že mnohé návrhy zřejmě nezestárly," říká v rozhovoru pro agenturu AFP.

Elegantní kabáty, šaty jednoduchého střihu, kosmetické výrobky či spolupráce s umělci: to vše má především podtrhnout moderní charakter jejích návrhů.

"Podle mého názoru patří Jil Sanderová k nejvýznamnějším módním tvůrcům své generace," prohlašuje Matthias Wagner, ředitel Muzea užitého umění ve Frankfurtu nad Mohanem, který návrhářku přesvědčil, aby se projektu zúčastnila.

Výstava, která skončila počátkem května, přilákala během šesti měsíců více než 100 tisíc návštěvníků. Pro muzeum to byl obrovský úspěch a jeho ředitel nyní se Sanderovou jedná o tom, že by byla výstava přenesena do Spojených států a do Japonska.

Sanderové bylo čtyřiadvacet let, když v rodném Hamburku v roce 1968 vytvořila svou značku. Jejím cílem bylo navrhovat oblečení, které by bylo zároveň elegantní i pohodlné, neboť takové oděvy tehdy v šatníku pracující ženy chyběly.

"V 60. letech žena v obchodě neobjevila decentní kalhoty. Abych byla brána vážně, řekla jsem si, že potřebuji méně ozdobný šatník," říká.

Snad proto, že předešla svou dobu, musela na úspěch čekat. Teprve v 80. a 90. letech se její minimalistické návrhy, inspirované pánským šatníkem, setkaly se skutečným světovým úspěchem.

V roce 1999 postoupila většinu svého podniku značce Prada. Ale po pěti měsících Sanderová, která ještě byla prezidentkou a hlavní návrhářkou, z důvodu hlubokých neshod s vedením italské luxusní skupiny za sebou zabouchla dveře.

Firma Jil Sanderové pak dvakrát změnila vlastníka. Dnes je v rukou japonské skupiny Onward Holdings, která ji koupila za 167 milionů eur (asi 4,2 miliardy korun) v roce 2008.

Sanderová stála naposledy v čele značky v roce 2012 a po třech sezónách z osobních důvodů odešla. Podle německého tisku chtěla zůstat po boku své přítelkyně Angeliky Momsenové, která zemřela v roce 2014 na rakovinu.

Jil Sanderová bývala řazena do tábora feministek, ale s touto nálepkou se neztotožňuje. "Váhala bych označit se za feministku, protože nejsem od přírody bojovná," říká a dodává, že se nikdy necítila být znevýhodňována.

Přestože už nestojí v čele své značky, je aktivní. Nadále objíždí textilní veletrhy a zajímá se o moderní umění, které bylo dlouho jejím zdrojem inspirace. A všímá si toho, jak se dnes ženy oblékají.

"Jsem šťastná, když vidím, že ultrasofistikované šaty už nejsou populární," prohlašuje. "Nepotřebujete velké toalety. Stačí vědět, co vám sluší, a nosit pohodlné oděvy, které vám padnou. To vytvoří mnoho efektu," vysvětluje.

Oblečení, které navrhla pro levnou značku Uniqlo v letech 2009 až 2011, patří k jejím oblíbeným a říká, že mnohé kousky dosud ráda nosí. "Přestože začínám zoufale toužit po nových modelech," dodává.