Každý kus je originál. Visačky z Písku potěšily až ve Washingtonu

Město Písek se v průběhu několika desetiletí stalo baštou módy v Čechách. Toto přízvisko si získalo již v roce 1949 a nese jej hrdě dodnes. Na tradici tehdejšího odívání totiž nasedla roku 2006 společnost Jihočeská textilní. Ta se při tvorbě nových módních kousků inspiruje historií města a k tomu každý oděv zdobí originální visačkou se vzkazem pro zákazníky.

Prácheňské muzeum v Písku před několika lety představilo módu píseckých měšťanů v 19. a 20. století. Jako město textilu se ale Písek proslavil až v roce 1949, kdy na břehu řeky Otavy vyrostl státní podnik Jitex. Ten dal postupně práci až 4200 zaměstnancům a v 80. letech šlo dokonce o největšího výrobce pleteného prádla v Československu.

Na módní tradici navázaly od sametové revoluce v Písku i další podniky. Mezi ty nejvýraznější pak patří například firma Jihočeská textilní, která začala oblékat zákazníky nejen v Česku od roku 2006.

"S textilem jsem začal obchodovat už od svých devatenácti let. Nejprve jsem zavážel obchody po celých Čechách a v roce 2001 jsem otevřel v Říčanech u Prahy velkoobchod se zbožím firmy JITEX Písek. Po nějaké době bohužel došlo k úpadku této firmy. Mně ale bylo líto zahodit tradici píseckého návrhářství a oděvnictví, a tak jsem v roce 2006 založil firmu Jihočeská textilní," popsal historii společnosti majitel Robert Nejedlý. Na konci loňského roku navíc oslavila Jihočeská textilní velké kulatiny, od prosince je v Česku otevřena již 80. prodejna. A na tomto čísle končit neplánuje. I letos a v příštích letech bude otvírat další a přibližovat tím jejich výrobky českým a slovenským zákazníkům.

Do povědomí zákazníků se poměrně rychle dostala jednak proto, že její návrhářky přicházejí každoročně se dvěma originálními kolekcemi, ale i díky tomu, že v sobě mají obrovský kus originality - speciální visačky, ke kterým se váže příběh.

"Na visačkách jsou kopie starých píseckých pohlednic. Jde o takový podpis majitele na každý jednotlivý výrobek, aby naši zákazníci věděli, že za oblečením, které si u nás koupili, stojí spousta lidí a my že si vážíme každého z nich," popsal Nejedlý. "Za těch 16 let, co tuto tradici udržujeme, se nám ozvala spousta zákazníků s poděkováním, včetně jedné paní z Washingtonu, která nám poslala osobní dopis," dodal.

Kolekce, se kterými Jihočeská textilní přichází, se ale vyznačuje ještě jednou zvláštností, a to střihem. Velikostní tabulky pro své modely totiž upravují návrhářky JTX podle aktuálních požadavků českých žen.

"Rádi připravujeme oblečení pro "běžné lidi" a uzpůsobujeme střihy jejich velikostem," vysvětlila návrhářka Kateřina, která pro JTX pracuje 14 let a je jednou ze tří návrhářek Jihočeské textilní, které se o nové návrhy starají. Zároveň dodává, že navrhovat pravidelně nové oblečení není zrovna nejlehčí úkol. Zabírá to spoustu času a práce a zahrnuje to veškerou činnost, od návrhu barev, které se použijí, přes šití prvních vzorků, až po focení modelů a vytváření katalogu.