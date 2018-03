Lacoste pomáhá ohroženým zvířatům. Vyrobili trička bez krokodýla

Světově proslulá módní značka Lacoste se na letošním pařížském týdnu módy ( 28. února - 6. března) pochlubila nejnovější limitovanou kolekcí. V ní nahradila své ikonické logo v podobě krokodýla obrázky ohrožených zvířat - chce tak upozornit širokou veřejnost na tento velmi závažný problém.

Francouzská firma na kolekci spolupracovala s Mezinárodním svazem ochrany přírody (IUCN). Nová kolekce polotriček představuje deset zvířat, která jsou na pokraji vyhynutí, včetně nosorožce jávského, lemura severního, kondora kalifornského, sviňuchy kalifornské nebo tygra sumaterského.

Lacoste vyrobí od každého druhu zvířete právě tolik triček, kolik jedinců v současnosti žije ve volné přírodě. Což znamená, že k dostání bude pouze 50 kusů triček s lemurem, 40 kusů s barmskou želvou, 150 s gibonem, 67 s nosorožcem a 231 kusů s kondorem.

Spolupráce Lacoste a IUCN potrvá tři roky, poté vybrané peníze poputují na ochranu daného zvířete. Tričko bude stát 183 dolarů, což je v přepočtu 3777 korun.

