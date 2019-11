Liberecká galerie bude patřit designérům, trhy budou tři dny

Začátek adventu v liberecké Oblastní galerii bude pošesté patřit designérům. Na třídenní prodejní akci Design Days Reichenberg představí svoji tvorbu bezmála 60 převážně lokálních tvůrců. Nabídnou šperky, knihy, módu, papírenské zboží, hračky, pánské doplňky, nábytek, grafiky i porcelán, květiny nebo městská jízdní kola. "Snažíme se sortiment stále rozšiřovat, aby si vybrali opravdu všichni," uvedla v tiskové zprávě Petra Kašková z Oblastní galerie Liberec.

Třídenní trhy zaměřené na design se konají v galerii tento týden od pátku do neděle, vstupné se neplatí. Akce navazuje na tradiční vánoční trhy, které galerie pořádala dlouhá léta ve své staré budově. S přesídlením do bývalé budovy lázní se proměnil i charakter předvánoční akce. Na stáncích není masová produkce, ale malosériová výroba, kterou nelze v běžných obchodech obvykle koupit. Na minulé ročníky chodily tisíce návštěvníků, ne všichni ale odcházeli spokojení. "Samozřejmě se setkáváme s názorem, že designové výrobky jsou drahé. Částečně je to pravda, ale myslím, že návštěvníci se budou moci přesvědčit, že dobrý design se dá pořídit i za rozumné peníze. A hlavně ty věci jsou krásné," uvedla Kašková.

Třídenní akce bude i letos doplněná výtvarnou tvůrčí dílnou pro děti a jejich rodiče. Budou si moci vyrobit sklenici či skleničku s vlastním vypískovaným motivem. Výtvarná dílna Pískovačka bude otevřena po celou dobu designových dnů v Liberci.