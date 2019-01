Marc Jacobs: opravdový génius, či prachsprostý zlodějíček?

Patří k rebelům módního světa. Jeho práce s látkami, barvami a vzory jsou podle kritiků mistrovským dílem. Řeč je o americkém návrháři Marku Jacobsovi, který navrhoval a prodával své návrhy už během studiích na střední škole. Sláva jde však ruku v ruce s velkým stresem. Někteří v těžkých životních chvílích sáhnout po návykových látkách a výjimkou nebyl ani Jacobs. Čemu holdoval a kdo mu pomohl vyhledat odbornou pomoc?

Marc Jacobs se narodil v New York City v roce 1963. Dětství však neměl příliš růžové. Když mu bylo sedm let, zemřel jeho otec. Matka se poté několikrát vdala, což zapříčinilo neustálé stěhování. Podle Marka byla mentálně nemocná a nestarala se o své děti. Nakonec se jako teenager odstěhoval k babičce z otcovi strany na Upper West Side. "Všem říkám, že jsem žil svůj život s babičkou. Vždycky mě ve všem povzbuzovala."

Během studií na střední škole chodíval do již zaniklého butiku Charivari. Začínal jako skladník, ale nakonec mu zaměstnanci - během jeho každodenních povinností v butiku - dovolili navrhnout kolekci pletených svetrů. Ve studiích pokračoval a v roce 1981 začal navštěvovat Parsons Schools of Design.

Jeho absolventská kolekce, kterou charakterizovaly úplety v jasných barvách, zaujala Roberta Duffyho, z něhož se stal Markův obchodní partner. V roce 1986 uvedli společně na trh první kolekci. O rok později se stal nejmladším módním návrhářem, kterému byla udělena nejvyšší pocta v tomto průmyslu, cena od rady amerických módních návrhářů pro "nový módní talent". V roce 1992 ho stejná organizace ocenila jako nejlepšího dámského módního návrháře roku za práci pro značku Perry Ellis, kde působil od roku 1988. Tehdy prohlásil: "Rád bych věřil, že ženy nosí mé oblečení ne kvůli svému okolí, ale protože nosí to, co se jim líbí a sluší jim. Nejde o věc statusu."

Rychlý vyhazov

V roce 1993 představil publiku "grunge" kolekci, která ho nakonec stála místo. Modelky předváděly volné obleky, kostkované košile uvázané kolem pasu. Původní flanel nahradil drahým hedvábím a polyester průsvitným šifonem. Na hlavách měly modelky především volné pletené čepice. Móda ulice se tak dostala na přehlídkové molo.

Po vyhazovu založil vlastní značku Marc Jacobs International Company, L.P. O rok později vytvořil první kolekci pánského oblečení.

V roce 1997 byl jmenován kreativním ředitelem společnosti Louis Vuitton v Paříži. Nová pozice s sebou přinesla i nové tlaky. Jeho show patří dosud k nejvyhledávanějším. " Markovy přehlídky jsou místem, kde byste měli být. Najdete tu jen lidi, kteří něco znamenají. Vždycky je to fantastická podívaná," prohlásil jeden z jeho fanoušků.

Temné období

Bohužel v době velkého úspěchu začalo i návrhářovo divoké období plné večírků, drog a alkoholu. Na akcích holdoval především kokainu. "Je to klišé, ale když jsem pil, byl jsem vyšší, zábavnější a chytřejší." Přátelé, mezi nimiž byly například topmodelka Naomi Campbellová a šéfredaktorka amerického Vogue Anna Wintourová, ho nakonec přesvědčili, aby vyhledal odbornou pomoc. Jakmile byl návrhář "čistý", znovu se naplno pustil do práce. Během rozšiřování vlastní značky, navrhl první ready-to-wear kolekci v historii společnosti Louis Vuitton. "Oblékání je pro mě odrazem člověka - malý kousek z toho, kdo jste, je v tom, co máte na sobě."

V únoru 2008 byl Jacobs obviněn z plagiátorství. Šlo o šátek, jehož design byl původně vytvořen v padesátých letech minulého století švédským designérem Göstem Olofssonem. Návrhář spor nakonec urovnal tím, že jeho synovi nabídl finanční náhradu.

O dva roky později zpečetil svůj vztah s přítelem Lorenzem Martonem. Jacobsovo jméno se ve stejném roce dostalo na seznam sta nejvlivnějších lidí světa časopisu Time a také se umístil na 14. místě v seznamu 50 nejmocnějších homosexuálních žen a mužů Ameriky, které vydal magazín Out. Jeho úspěchu však mírně uškodilo odhalení, že takzvaná uměla kožešina na Jacobsových návrzích je vlastně vyrobena z mývalů.

Spor s Nirvanou

V roce 2013 se Marc Jacobs rozhodl odejít z francouzského módního domu Louis Vuitton, aby se mohl intenzivněji věnovat vlastní značce. Jeho sortiment se značně rozrostl, kromě oblečení nabízí také sluneční brýle, šperky, vůně, kabelky a doplňky. Jeden čas dokonce navrhl limitovanou edici kondomů.

Ačkoliv se jeho značce daří, přicházejí další problémy ohledně "krádeží". Jacob byl tvrdě osočen z ukradení pěti odznáčků, které jako návrhář využil ve své letní kolekci Resort 2017 inspirovanou devadesátými léty. Zmiňované doplňky připomínají vzory tří neznámých designérských značek. Ty si to nenechaly líbit, proti Jacobsovi rozjely kampaň na instagramu a rozhodly se s ním i soudit.

O dva roky později se situace znovu opakuje. Na začátku ledna 2019 se dostalo na povrch další Jacobsovo plagiátorství. Tentokrát využil symbolu kapely Niravana (žlutý smajlík s vypláznutým jazykem, který má místo očí křížky). Návrhář použil místo názvu kapely slovo "heaven" a ikonický smajlík má místo očí písmena M a J. Členové slavné kapely však požadují u soudu nařízení o nápravě a finanční odškodnění.