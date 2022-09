Mini nebo maxi – jakou délku dámské sukně zvolit?

Sukně jsou milovaným kouskem v šatníku každé dámy - jsou ženské, lichotivé a vždy stylové. Ale která sukně lichotí plnějším bokům a stehnům? A která se zase perfektně hodí k dlouhým nebo krátkým nohám? Objevte, jakou sukni si zvolit, a naučte se, jak zdůraznit své nejlepší vlastnosti. Je důležité cítit se sebejistě v sukních, které nosíte. Poradíme vám, jak na to!

Odvážná minisukně

Minisukně má délku po stehna a je - při správném nošení a vhodném střihu - tím nejjednodušším kouskem, který opticky prodlouží vaše nohy. Tyto dámské sukně jsou nejstylovější v rovném střihu nebo siluetě do A - alespoň nyní. Tento kousek vám rozhodně dodá potřebnou dávku ženskosti. Pokud máte štíhlé nohy a stehna, vsaďte na vypasovanou minisukni, která je pro vás perfektní volbou! V případě, že máte plné, široké boky a hýždě, budete vypadat skvěle v minisukni ve střihu do písmena A, a naopak, vyhněte se vypasovaným elastickým minisukním. Vypasované žerzejové sukně se vám přes vaše plnější boky a hýždě budou vysouvat nahoru, což nejen nevypadá esteticky, ale také s sebou přináší nervozitu a nepohodlí. V případě, že máte plnější stehna, zvolte si místo minisukně raději midi nebo maxi sukni. Lem minisukně zasahuje do stehen a zvýrazňuje jejich plnost.

Pokud chcete nosit vypasované šaty a minisukně, i když se v nich necítíte zrovna pohodlně nebo sebevědomě, vytvořte vrstvený vzhled. Spojte minisukni nebo minišaty s delším sakem nebo volně prohozeným otevřeným kardiganem. Ty vám umožní zvyknout si na mini délku a cítit se v tomto druhu sukně o něco pohodlněji.

Délka sukně ke kolenům jako stará dobrá klasika

Sukně po kolena zasahuje do oblasti kolen, což může také znamenat sahání mírně nad nebo pod kolena, ale nedosahuje na vaše lýtka. Sukně ke kolenům jsou navrženy s linií A a rovnými siluetami, ale přicházejí také v provedení vypasovaných tužkových sukní. Zvláště šaty s touto délkou jsou často oblíbené - a také super stylové. Pokud nemáte úplně rády svá kolena, vyberte si delší sukni a vyhněte se tomuto střihu, protože tato délka kolena zvýrazní. Pozor je potřebné dát i v případě, že máte dlouhé nohy. Noste tuto sukni o něco níže v pase, abyste vypadaly pěkně vyváženě. Opticky si v tomto případě prodlužte nohy vysokými podpatky. Rozhodně ale nezdůrazňujte kotníky kotníčkovými botami nebo sandály s kotníčkovými pásky. Budete vypadat neuhlazeně.

Stále populárnější midi sukně

Midi sukně padne na lýtka a je šik a elegantní volbou. Tužková sukně v midi délce zvýrazní vaše ženské tvary, zatímco midi sukně v linii A vytváří lichotivou a stylovou siluetu - ideální pro ženy s širšími boky a stehny. Pokud máte ploché hýždě a chcete vytvořit větší objem, zvolte si plisovanou midi sukni, sukni s kapsami vzadu nebo sukni v pevné a tuhé kvalitě. Vyhněte se tenkým sukním, jako je satén a hedvábí. Pokud máte naopak plné a kulaté boky, před tužkovou sukní zvolte raději tu A-čkovou. Tužková sukně opticky rozšíří boky. Ty mohou vytvořit zúženou siluetu, díky které bude vaše tělo vypadat těžší. Midi sukni si nevybírejte ani pokud máte plná lýtka. Tato délka sukně je zvýrazňuje. Vyberte si mini nebo maxi sukni.

Milujete tužkové midi sukně a šaty, ale cítíte se nejistě ohledně svých hýždí nebo boků? Vytvořte vrstvený vzhled. Zvýrazněte pas a noste sukni se zastrčeným topem nebo halenkou. V kombinaci s dlouhým kardiganem nebo dlouhým sakem tvoří skutečně stylový outfit.

Pohodlné maxi sukně

Maxi-sukně má délku od kotníků až k podlaze a často se vyznačuje bohémskou atmosférou. Maxi-sukně je obzvláště oblíbená v létě, ale je také perfektní volbou pro chladnější dny. Jestli máte krátké nohy, zvolte rozhodně delší délku sukně a raději jděte do maxi sukně v tmavé barvě v kombinaci s vysokým pasem a páskem. To opticky prodlužuje nohy. Tento druh sukně skutečně lichotí dámám s dlouhýma nohama, které je mohou nosit i nízko na bocích.

Tyto sukně pak můžete nosit prakticky s čímkoliv od kotníkových kozaček až po klasické tenisky. Tenisky však rozhodně nepodceňujte, ty totiž můžete nosit úplně ke všemu.