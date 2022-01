Módní chlap - co by měl nosit stylový muž?

Pánové chtějí a měli by vypadat dobře. Co by tedy nemělo chybět v šatníku každého stylového chlapa? Podívejte se na náš přehled, co v něm stylový muž musí mít.

Nestárnoucí klasika - bílá košile

Bílá košile rozhodně zaujímá první místo mezi nejzásadnějšími věcmi v pánském šatníku. Je univerzální a lze ji snadno kombinovat s jinými oděvy. Bílou košili s nadšením využívají tvůrci mnoha komerčních reklam, kde ji obvykle nosí modelka s bezvadnou postavou. Výhodou bílé košile je, že je stylově mimořádně univerzální. Hodí se ke všemu, od typicky elegantního oblečení na společenskou nebo pracovní schůzku přes smart-casual a streetwearem konče. A hlavně se dá přizpůsobit různým typům mužské postavy, každému muži dodá kouzlo.

Sportovní sako - nejlépe tmavě modré

Takzvaný odd jacket, tedy tmavě modré sportovní sako, je hned po bílé košili dalším must have, který by neměl chybět v šatníku stylového muže. Nejde však o sako z typického klasického obleku, ale o jeho univerzálnější verzi. Může být vyrobeno z bavlny, vlny, lnu nebo jejich směsí. Je také důležité, aby mělo detaily, které mírně snižují jeho formálnost, například našité kapsy. Co je dobré kombinovat s tmavě modrým sakem? Vyplatí se kombinovat s kontrastními prvky oblečení, například se světlejšími kalhotami, košilí nebo klasickými botami. Vytvoří pak elegantní, ale zároveň hodně jednoduchý, leč dobře sladěný komplet. Vybírejte si pánské oblečení na answear.cz.

Tmavé džíny - ideální ke všemu

Jednoduché a čisté tmavé džíny jsou také klasikou žánru a dalším nepostradatelným prvkem v pánském šatníku. Původně to byly pracovní kalhoty původem z USA, ale postupem let společensky "pokročily" a staly se trvalou součástí stylového šatníku. Klasické džíny se dají nosit jak v elegantním, tak ležérním stylu. Poslouží vždy, když netušíme, co na sebe, a jsou součástí oděvu, který je nesmírně vděčný na kombinování. Velmi snadno se používají, nemusejí se příliš často prát a jsou extrémně pohodlné. Hodí se k nim pánské mikiny.

Elegantní pásek ke kalhotám

Hladký kožený pásek, nejlépe ten, který ladí s barvou bot, je další nutností. Měl by se zapínat na prostřední knoflíkovou dírku, protože příliš krátký bude působit komicky - jako by byl vypůjčený od mladšího bratra - a příliš dlouhý bude na boku kalhot nevzhledně viset. Za pozornost stojí také jeho spona, která by měla být jednoduchá a proporcionální.

Hnědé kožené boty

Dobře zvolené boty jsou základem šatníku stylového chlapa. Hnědé kožené boty nebo klasické kotníkové boty dodávají třídu a eleganci. Proč by měly být kožené? Protože o přírodní kůži se na rozdíl od syntetického protějšku snadněji pečuje.

Basic tričko - must have šatníku

Jednoduché tričko se bude vždy hodit. Je dobré, když má šatník stylového chlapa více barevných variant: černá, tmavě modrá, bílá a šedá. Samozřejmě by bylo perfektní, kdyby si pánové vybrali barvu podle typu své vlastní krásy. To však nic nemění na tom, že nejdůležitějším tričkem v šatníku by mělo být bílé, které se hodí úplně ke všemu! Vypadá dobře v jakékoli kombinaci, vždy svěží, nonšalantní a stylové. Vsaďte například na https://answear.cz/m/tommy-hilfiger.

Sportovní obuv

Tenisky, kecky nebo sneakersy - názvů pro sportovní obuv je mnoho. Pamatujte, že nejde o světlé běžecké boty, ale o tlumené barvy bot s nonšalantním sportovním charakterem. Měly by být pohodlné na každodenní nošení a dokonale se hodit k ležérním stylizacím, ale také k saku a košili.