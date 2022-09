Módní outfity na celý týden: přivítejte podzim ve velkém stylu

Co na sebe? To je otázka, kterou většina žen řeší denně. Zpravidla se objeví hned po ránu, kdy stojíte před šatní skříní a marně přemýšlíte, co si obléknete. Pokud i vám tu a tam dojde inspirace na slušivý outfit, jste tady správně. Máme jich pro vás hned sedm, tedy na každý den v týdnu jeden a věříme, že si zaručeně vyberete.

1. Kalhoty do pasu, pletený rolák a slip-on tenisky

Kalhoty do pasu jsou v poslední době neuvěřitelně oblíbeným trendem, kterému jste možná podlehli i vy. A pokud ne, pak určitě podlehnete, protože zaručeně má něco do sebe. Džíny do pasu můžete v tomto počasí směle kombinovat s pleteným rolákem. Aby měl váš outfit šmrnc, zastrčte si zepředu ledabyle rolák za lem kalhot. Pak už jen stačí na nohy obout stylové Vans Old Skool dámské boty, které barevně díky široké nabídce snadno sladíte ke zbytku vašeho looku a můžete vyrazit.

2. Kožené legíny a dlouhá tunika

Pokud počasí dovolí, můžete vsadit na kombinaci kožených legín a dlouhé tuniky. S ohledem na panující počasí pak zvolte navrch ještě kožený křivák, ale bude-li počasí rozumné, svršek navíc nebude zapotřebí. K tomuto outfitu je potřeba zvolit ještě vhodné boty, kdy můžete sáhnout po nízkých kozačkách.

3. Volné kalhoty, basic tričko a džínová bunda

Zatoužíte-li po uvolněném looku, pak na sebe oblékněte volné kalhoty, k tomu natáhněte obyčejné tričko a navrch přihoďte klasiku v podobě džínové bundy. Kdo by váhal s obutím, doporučujeme pohodlné Vans slip on tenisky, které v tomto ročním období ještě stihnete unosit - samozřejmě za předpokladu, že nebude liják jako z konve.

4. Pouzdrová sukně, blůzka a vysoké kozačky

Pro milovnice romantického vzhledu zde máme nápad na outfit skládající se z pouzdrové sukně, elegantní halenky a kozaček sahajících klidně až nad kolena. Bude-li vám zima, přehoďte přes sebe lehké sáčko nebo sáhněte po kožené bundě, se kterou zkrátka nemůžete nic zkazit.

5. Pletené šaty s vestou

I když už se o slovo ujímá podzim, může nastat den, kdy se sluníčko rozhodne nás ještě trochu ohřát. Tehdy doporučujeme sáhnout po dalším typicky ženském looku - pletených šatech, které zkombinujte s vestou s páskem. Tahle dvojice, doplněná třeba o kozačky pod kolena, zaručeně sklidí úspěch.

6. Džíny, tričko a bunda

Pokud nechcete vymýšlet nic složitého, jděte do zažité klasiky: džíny, basic tričko a džínová bunda. Na nohy pohodlné lifestyle tenisky, které seženete například na Flexdog a hrdě můžete vyrazit do práce nebo třeba na nákupy. Přihoďte k tomu ještě praktickou tote kabelku a není co řešit.

7. Legíny, mikinové šaty a tenisky

Na závěr ještě jeden tip, který přijde vhod. Mikinové šaty jsou trend, který jde do popředí, proto si ho zamilujte i vy. Kdyby počasí nepřálo, natáhněte k nim legíny, aby vám nebyla zima. Na nohy pak třeba kozačky nebo klidně výrazné tenisky, slušet vám bude oboje.