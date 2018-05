Modrý diamant by se mohl vydražit za více než 100 milionů korun

Více jak 300 let byl němým svědkem evropské historie a o jeho existenci věděl jen úzký okruh lidí. Poté, co ho Filipíny darovaly španělské královně Alžbětě Parmské, ho postupně vlastnily královské rody ve Francii, Itálii i Rakousku. Řeč je o šestikarátovém přírodně modrém diamantu Farnese Blue, který bude v květnu dražit aukční síň Sotheby's. Podle odborníků by mohl být prodán za částku pohybující se v rozmezí 76 až 109 milionů korun.

Modrá byla v dřívějších dobách barvou králů. V 17. a 18. století byl proto modrý diamant považován za jeden z nejlepších možných královských darů. Není tedy náhodou, že ho v roce 1715 po sňatku s Filipem V. jako dar od Filipín obdržela španělská královna Alžběta Parmská (nazývaná také jako Alžběta Farnese).



Po její smrti diamant vlastnili její potomci - členové královských rodin ve Francii, Itálii i Rakousku. Z vzácného kamene se dodnes těšilo více jak sedm generací čtyř evropských vládnoucích rodin. O existenci diamantu věděli jen jeho vlastníci, rodinní členové a vyvolení klenotníci. Výjimečný modrý diamant bude 15. května dražit ženevská aukční síň Sotheby's.

Jedinečný nález

Diamant Farnese Blue byl nalezen v indickém dole Golconda, kde byl objeven také známý modrý diamant Hope. Vybroušen je do tvaru hrušky a váží 6,16 karátu. "Jedná se o tmavý šedomodrý diamant s přívlastkem fancy. Ten se dává pouze přírodně zbarveným diamantům, které mají intenzivní jasnou barvu. Výhodou výrazných barev je, že dávají kamenům vyšší hodnotu," řekl Alojz Ryšavý, klenotník a majitel ALO diamonds. "Hodnotu tohoto diamantu nejvíce ovlivňuje jeho výjimečný původ a jeho barva. Jen jeden z 200 tisíc vytěžených diamantů je modrý."