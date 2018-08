Módu první republiky přibližuje výstava šatů ze salonu Podolské

Módu první republiky přibližuje výstava šatů ze salonu Hany Podolské, kde si nechávaly šít róby herečky a dámy z vyšší společnosti. Salon byl vyhlášený díky vysoké kvalitě krejčovské práce, luxusním látkám i nejnovějším módním trendům. Výstavu představila kurátorka Eva Uchalová. Dobová móda bude v pražském Uměleckoprůmyslovém muzeu k vidění od čtvrtka 30. srpna do 20. ledna 2019.

Bohatě zdobené večerní modely i šaty decentní, elegantní kabáty i svrchní oděvy pro všední den doplňují střevíčky a klobouky. Příběh Podolské také představují filmové záběry. Mezi klientky Podolské patřily například Olga Scheinpflugová, Adina Mandlová, Nataša Gollová nebo manželka prezidenta Hana Benešová. Většina z vystavených šatů je ve sbírkách muzea, dvoje byly zapůjčené.

Na výstavě se návštěvníci seznámí i s různými druhy látek, ze kterých jsou vystavené šaty. Látky je možné prozkoumat dotykem i prohlédnout pod mikroskopem. Je možné si také navrhnout vlastní šaty a prohlédnout album Šili jste u Podolské? Do alba sbírá muzeum vzpomínky od pamětníků, kteří mohou své vzpomínky spojené se salonem nebo Podolskou poslat na adresu podolska.album@upm.cz nebo poštou na adresu Uměleckoprůmyslového muzea.

Na úterý 4. září je naplánovaná komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy. V dalších měsících bude cyklus komentovaných prohlídek 2. října, 20. listopadu, 18. prosince a 15. ledna. Na podzim vyjde k výstavě monografie Hany Podolské.

Modelový dům dámských toilettes Hanna Podolská vznikl z malé krejčovské dílny, kterou založila švadlena Johanna Vošahlíková (1870-1972) v roce 1905 v Nuslích. O dva roky později se provdala za Viktora Podolského a salon přestěhovala do větších prostor ve Vyšehradské ulici. V roce 1914 Podolská přestěhovala dílnu do centra Prahy a v roce 1915 otevřela módní salon v paláci Lucerna, kde zůstal až do roku 1931, kdy se přemístil do Nového paláce Riunione Adriatica na rohu Jungmannovy ulice.

Salon přežil protektorátní léta i poválečné období. V roce 1948 byl ale znárodněn a o šest let později začleněn do národního podniku Módní závody Praha pod názvem Eva. Podolská byla odeslána do důchodu, stále však udržovala kontakt se švadlenami. Závod Eva zanikl v roce 1991.