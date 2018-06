Návrhářka Michaela Čapková předvede v Maastrichtu kolekci z kanafasu

Na desátém ročníku festivalu zaměřeného na módu a design Fashionclash 2018 v nizozemském Maastrichtu se představí Michaela Čapková, mladá návrhářka, jejíž oděvní tvorba sklízí ovace doma i v zahraničí. Díky Českému centru Rotterdam osloví tamní publikum kolekcí inspirovanou stým výročím založení Československa. Výchozí inspirací se jí stal materiál kanafas.

Maastricht se již podesáté stává "městem módy". Od 15. do 17. června se tam koná jubilejní ročník festivalu zaměřeného na módu a design Fashionclash 2018. Motto pro letošní rok zní Fashion My Religion!. Události se zúčastní více než 150 mladých designérů ze třiceti zemí, například z Německa, Itálie, Mexika, Peru, Austrálie a prostřednictvím Michaely Čapkové také z Česka.

Účast českých designérů na Fashionclashi se stává samozřejmostí až v posledních letech, a to zásluhou Dariny Zavadilové z designSupermarketu a Hany Schenkové z Českého centra Rotterdam. Poprvé se na světové scéně v Maastrichtu představili mladí čeští návrháři za podpory Českého centra v roce 2014. Podle Schenkové oceňují Nizozemci především rukodělnou kvalitu, originál a kreativitu.

Oslavy stého výročí republiky lze pojmout mnoha způsoby, například vytvořením originální oděvní kolekce inspirované historií. Právě tuto formu zvolila designérka Michaela Čapková. V loňském roce v Maastrichtu debutovala sólovou přehlídkou plastových pláštěnek a výsledek se dostavil okamžitě. Její prezentace byla zařazena v TOP 10 celého festivalu, což je v konkurenci matadorů z celého světa mimořádný úspěch. Zmínka o její kolekci byla dokonce v italské mutaci časopisu Vogue. Letos přijíždí s oděvními originály inspirovanými výročím republiky.

"Svou práci vnímám tak trochu jako výtvarný experiment, neboť s každou kolekcí hledám nové přístupy či pohledy," říká Čapková. Mně osobně je blízká poloha vytváření čehosi nového. Výsledkem nemusí být finální ‚produkt', ale třeba i nový výtvarný přístup, proces nebo myšlenka jako základ pro další tvorbu nebo hledání."

Autorka zvolila koncepci inspirovanou vznikem republiky z celoročního ateliérového projektu Power of Identity - Memory Fashion Message. Výchozí ideou pro její dámskou kolekci je "proměna". Oděv podává svědectví o vztahu člověka a historického artefaktu. Původně vznikl jako předmět sloužící potřebě, ale postupně se jeho funkce proměňuje - pozvedá do uměleckého díla (například po umístění do muzea). Pro originální sérii osmi modelů sestávající z patnácti oděvů se Čapková rozhodla zvolit tradiční český materiál kanafas. Z této látky se od 15. století šily peřiny, závěsy, utěrky, či tradiční sukně "konofasky" (od slova konopí / původní vlákno) a jiné součásti prostého lidového oděvu. Výsledná forma vznikla propojením konkrétních artefaktů. Dva modely z této kolekce se představily už začátkem roku v Tokiu. Oděvy vyvolaly u Japonců velkou odezvu a tento úspěch přesvědčil návrhářku o výjimečnosti tématu.

Použitý kanafas se odvolává na tvorbu Evy Jandíkové. Textilní výtvarnice vychází z původních vzorů tkaniny. V oděvech Čapkové jsou nově aplikovány krystaly "chatony" společnosti Preciosa, poukazující na dlouhou tradici českého sklářského a bižuterního průmyslu. O netradiční uvedení na Fashionclashi se postará tanečnice Andrea Vykysalá - Benková, která svou performancí přiblíží koncept celé kolekce.

"Spolupráce s Fashionclashem je inspirující v tom, že dáváme prostor talentovaným a zručným českým módním návrhářům a designérům," říká Hana Schenková z Českého centra Rotterdam. "Organizátoři o ně mají velký zájem. Díky účasti tvůrců z České republiky se v Nizozemsku postupně zvyšuje povědomí o české módě a designu. Své práce zde v minulosti s velkým úspěchem představily Hana Frišonsová, Petra Ptáčková, Jana Mikešová, Linda Zabílková, Sofya Samareva a Nastassia Aleinikava, dnes již zavedená jména v oblasti módy a designu."

Michaela Čapková vystudovala Ateliér Design oděvu a obuvi na UMPRUM pod vedením Liběny Rochové. Vytváří limitované kolekce, ráda experimentuje a hledá nové přístupy. Důraz klade na vývoj produktu, kvalitu materiálu a zpracování. Mladá návrhářka se díky Českým centrům uvedla v zahraničí v průběhu let několikrát. Například v rámci projektu Ikonická Recyklace a Japonsko - klidná síla v Tokiu, New Yorku, Vídni a Hamburku. Její kolekce HOODIEMONKS zaskvěla během výstavy International Fashion Showcase v Londýně. Na nizozemském Fashionclashi se letos představuje již podruhé.