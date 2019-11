Nový fenomén? Digitální móda: šaty, které neexistují

Ředitel americké technologické firmy Quantstamp Richard Ma letos utratil za šaty pro manželku 9500 dolarů (přes 220 000 Kč). To je hodně peněz za šaty, zvláště když neexistují, tedy alespoň fyzicky.

Jsou totiž digitální, navržené módním domem The Fabricant a vykreslené na obrázku jeho manželky Mary Renové, která je takto může ukazovat na sociálních sítích.

"Je to velmi drahé, ale je to také jako investice," řekl Ma serveru BBC. Dodává, že on a jeho manželka obvykle nekupují drahé šaty, tento kousek ale chtěl, protože si myslí, že má dlouhodobou hodnotu. "Do deseti let budou všichni 'nosit' digitální módu. Je to jedinečná vzpomínka. Je to znamení doby," domnívá se.

Jeho žena sdílela obrázek na své osobní stránce na facebooku a prostřednictvím WeChat. Rozhodla se však nezveřejňovat ho na více veřejné platformě.

"Vyprodáno" zní hloupě

Dalším módním domem, který navrhuje v digitálním prostoru, je Carlings. Skandinávská firma zveřejnila svou kolekci pouliční módy loni v říjnu. Cena oblečení začíná zhruba na 11 dolarech (260 Kč). Do měsíce byla vyprodaná.

"Zní to trochu hloupě, když říkáme, že máme 'vyprodáno', což je teoreticky nemožné, když pracujete s digitální kolekcí, protože můžete vytvořit tolik kusů, kolik chcete," vysvětluje ředitel značky Carlings Ronny Mikalsen. "Stanovili jsme limit na množství kusů, které jsme chtěli vyrobit, aby to bylo o něco zvláštnější."

Pouze digitální móda umožňuje návrhářům tvořit položky, které mohou posouvat hranice extravagance nebo možností. "Nekoupili byste si digitální bílé tričko, že? Protože to nemá smysl ho předvádět. Takže to musí být něco, co opravdu chcete ukázat, nebo položka, kterou byste si neodvážili koupit fyzicky, nebo si ji nemůžete dovolit fyzicky koupit."

Digitální kolekce značky Carlings byla vyrobena jako součást marketingové kampaně pro jejich skutečné produkty. Firma si však myslí, že tento koncept má potenciál. Druhá řada digitálního oblečení je naplánovaná na konec letošního roku.

The Fabricant nabízí na svých internetových stránkách každý měsíc nové digitální oblečení zdarma. Spotřebitelé však potřebují zkušenost a software, aby mohli oblečení dostat na svůj obrázek. To ale také znamená, že firma musí najít jiný způsob jak vydělat peníze, než se digitální móda stane populárnější. Zatím tak vydělává na poskytování marketingových služeb pro módní značky a obchodníky, kterým prodává nástroje a vytváří obsah, uvádí zakladatel společnosti Kerry Murphy.

Zatím však není úplně jasné, kdo kupuje digitální oblečení od Carlings nebo si stahuje oblečení od The Fabricant. Mikalsen říká, že Carlings prodal 200 až 250 kusů digitálního oblečení, při hledání na instagramu však výsledky ukážou jen čtyři lidi, kteří si nezávisle koupili oblečení a nejsou napojeni na firmu. Některé oděvy však mohou být sdílené pouze soukromě.

Spoluzakladatelka a návrhářka The Fabricant Amber Jae Slootenová připouští, že jsou to hlavně profesionálové z oboru, kdo vyžívá 3D software CLO, kterým lze stáhnout jejich oblečení. Lidé jsou ale také zvědaví, jak to vypadá, a chtějí tu věc prostě vlastnit, dodává.

Úžasný jev

Analytik maloobchodního trhu z výzkumné společnosti NPD Group Marshal Cohen nazývá vznik digitální módy "úžasným jevem", o jejím dlouhodobém vlivu ale zatím není přesvědčen. "Věřím, že to bude něco obrovského. Ale zůstane to navždy? Ne," říká. Tato technologie podle něj funguje pro lidi, kteří chtějí dokonalý obraz. Lidé si tak budou moci přeměnit šatník a digitálně vylepšit fotografie, aby to vypadalo, že mají na sobě to nejnovější a nejskvělejší.

Firmu The Fabricant pro práci v digitálním prostoru částečně inspirovalo, že hráči počítačových her jsou už dlouho ochotni utrácet za oblečení pro své herní postavy. Návrháři pracující na oblečení, neboli tzv. kůži, pro postavy z her ale čelí dalším úkolům. Musejí se totiž ujistit, že se to bude hodit k příběhu a postavě. Postavy ve hře se totiž, na rozdíl od digitální módy, v novém oblečení pohybují.

Vliv her a posun vkusu zákazníků dodává některým zástupcům v módním odvětví víru, že digitální oděvy, v určité kapacitě, budou mít dlouhodobý vliv. "Digitální móda se stane důležitou součástí budoucího podnikatelského modelu každého podnikání v módním průmyslu," říká šéf Agentury pro módní inovace z London College of Fashion Matthew Drinkwater. "Nenahradí to všechno, ale bude to důležitá součást."