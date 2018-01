Pop-up butik nabídne módu od předních českých designérů

Módu, šperky a doplňky z dílen předních českých designérů nabídne zájemcům pop-up butik Life is Fashion. Originální kousky z aktuální kolekce všech návrhářů si bude možné prohlédnout a zakoupit od 25. do 27. března v Galerii kritiků v Praze.



Projekt Life is Fashion nabídne průřez mezi nejlepšími českými návrháři na jednom místě. Tváří letošního ročníku se stala Ester Geislerová a Josefína Bakošová s jejich značkou Ester & Josefína. V rámci akce se uskuteční i fashion diskuze a odpoledne se stylistkou.



"Naším cílem je šířit mezi veřejnost poselství udržitelné módy, podpořit tvorbu našich českých designérů a bojovat proti spotřebě, kterou do nás tlačí sítě obchodních řetězců. Je přeci skvělé vědět, kde bylo vaše oblečení vyrobeno, kdo přesně ho ušil a že za výrobou našeho nového kabátu nestojí děti v Číně," říkají o svém projektu jeho zakladatelky Pavlína Dvořáková a Klára Galová.



Letos bude projekt také bojovat o podporu a přízeň na webu hithit.cz. Hlavním cílem je rozšířit povědomí o udržitelné módě mezi širokou českou veřejnost. Více o projektu Life is Fashion zde.