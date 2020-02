Prémiová značka Kazar představila svatební kolekci

Magický rok 2020 je jak stvořený pro svatby. Během výběru květinové výzdoby, místa a šatů nezapomeňte na obuv. Boty pro takový den by měly být krásné, ale zároveň pohodlné, jinak budete celý svatební den myslet na bolest nohou. A to by byla škoda.

Polská značka Kazar představuje novou kolekci přesně takových bot pro budoucí nevěsty i ženichy. Modely vyrobené z prvotřídních materiálů se staly skutečně jedinečnými díky ozdobné monogramové vložce a nápisu "Made with love" na podrážce.

Prodyšné kousky dámské kolekce jsou k dispozici kromě sněhově bílé také v perleťové, krémové, béžové, zlaté a stříbrné barvě. Stejně tak jsou v různých typech střihů - otevřené, polootevřené a uzavřené verzi. Díky možnostem s různými druhy paty si každá může vybrat model, který vyhovuje jejím potřebám v tento velký den. Milovnice glamour stylu si také přijdou na své díky kouskům zdobeným štrasem.

Při tvorbě pánské kolekce návrháři volili nejen klasické elegantní modely, ale také mysleli na muže, kteří oblibují víc ležérní styl: boty s popraskaným lakem, hnědé polobotky a mokasíny.

Svatební kolekce je k dispozici v butiku Kazar ve Westfield Chodov a na kazar.com.