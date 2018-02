Ruský návrhář Slava Zajcev bojuje proti všední šedi v módě

V roce 1963 ho francouzský časopis Paris Match označil za sovětského Christiana Diora. O půl století později Slava Zajcev vytváří kolekce živých barev inspirované ruským folklórem. Ruský návrhář se proslavil ve světě svými šaty se zářivými motivy tradičních ruských šátků. Ve svých devětasedmdesáti letech říká, že nepřestal bojovat proti "všední šedi", ale ve svém Domě módy, šestipatrové budově v centru Moskvy, sám přijal redaktora agentury AFP v černém.

Zajcev za svou kariéru vytvořil více než 1000 modelů. "Svými šaty bych mohl zaplnit celé Rudé náměstí," žertuje tento car sovětské módy, jak ho v roce 1988 pojmenoval časopis Vogue.

Zajcev vzpomíná na své dětství ve městě Ivanovo severovýchodě od Moskvy, daleko od pódií Paříže, New Yorku a Tokia, která dobyl, jakmile vstoupil do světa módy.

"Když jsem byl malý, naučila mě matka vyšívat, abych se netoulal bezcílně po ulicích. Po večerech jsme s kamarády trhali květiny na Leninově třídě, abychom je kreslili a pak vyšívali. Tak jsem vstoupil do světa umění," svěřuje se návrhář.

Pocházel ze skromných poměrů a nejprve studoval střední technickou školu se zaměřením na chemii, pak vstoupil na Textilní institut v Moskvě, kde studovali budoucí technici textilek. Na prestižní univerzity se nemohl dostat, protože jeho otce za války zajali Němci a po válce ho sovětský režim považoval za zrádce. Byl odsouzen na deset let nucených prací.

V roce 1962 sovětské úřady Zajcevovi zakázaly jeho první kolekci pracovního oblečení pro dělnice se sukněmi inspirovanými květinovými motivy tradičních ruských šátků a s pestrobarevnou obuví. "Barvy byly příliš živé a kontrastovaly se všední šedí, kdy se nikdo nesměl lišit od ostatních," říká.

Kolekce nicméně vzbudila zájem západních médií. V roce 1963 Paris Match jako první časopis na Západě představil Zajceva jako průkopníka sovětské módy. Zajceva ale kvůli jeho kontaktům se západními návrháři sledovala KGB a nesměl opustit zemi. Jeho první kolekce cestovaly do zahraničí samy.

"Nechápal jsem to. Jaké státní tajemství bych tak mohl svým zahraničním kolegům prozradit? Díky Bohu jsou ty časy už za námi," podotýká Zajcev. S pohnutím ale vzpomíná i na své první cesty do zahraničí, kde bylo všechno jiné, včetně toho, jak se lidé oblékali. "Žádná šeď, žádný smutek a žádné klišé," říká.

V roce 1966 ho v Bulharsku francouzský návrhář Pierre Cardin vzal do kasina. "Cardin mi dal pět dolarů a já jsem je hned prohrál. On vyhrál 50, později 500. Peníze přitahují peníze, řekl mi tehdy. A my jsme je šli utratit do restaurace," vzpomíná Zajcev. "Mě ale peníze nezajímaly, i dnes mě nechávají lhostejným," dodává.

Ač mu brzy bude 80 let, ujišťuje, že nespí více než pět hodin denně a pracuje s nejmodernějšími počítači, aby vytvářel nové ornamenty pro své látky. K jeho zákazníkům patří ruské filmové hvězdy a zpěváci. Oblékal i bývalou manželku Vladimira Putina Ljudmilu.

V listopadu představil v Moskvě svou kolekci pro letošní jaro a léto, v níž použil sofistikované technologie numerického tisku textilu, aby vyrobil látky inspirované šátky z městečka Pavlovskij Posad ležícího východně od Moskvy. Druhá část jeho kolekce s modely vysoké krejčoviny z hedvábí a sametu je věnována stylu newlook Christiana Diora ze 40. let.

A co Zajcev radí ženám? "Proděravělé džíny a tenisky hoďte do koše a oblečte si sukni a střevíce na podpatku."