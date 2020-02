Sebevědomou nevěstou ve třpytivých lodičkách

Svatební sezona roku 2020 se neúprosně blíží. V kurzu jsou klasické sňatky v kostelech a na radnicích, čím dál tím víc se však těší oblibě svatby v neformálních prostorech, jako jsou stodoly, vinné sklípky, venkovská sídla nebo dokonce louky a lesy. Svatební kolekce bot značky Baťa nabízí jak střevíčky na podpatku ideální do vnitřních prostorů, tak i baleríny, jež budou perfektní pro sňatek venku.

Svatební trendy šatů pro rok 2020 se nesou v duchu průsvitných látek, krajek, velkých výstřihů a propracovaných detailů. Nevěsta má vypadat sebevědomě i u oltáře. Má působit něžně a přirozeně, ale zároveň jako silná žena. Nejvýraznějším dekorativním prvkem v této svatební sezoně se stala mašle. Objevuje se na šatech, v účesech i na botách. A právě co se týče bot, tak i sem se promítl největší hit letošního roku, a to kamínky, třpytky a blyštivý povrch.

Tip stylisty: K bohatě zdobeným šatům s krajkou, hlubokým výstřihem a dalšími detaily, je lepší volit střídmější boty. Ideální budou jednobarevné bez vzoru, třeba s kamínky. K jednoduchým splývavým šatům je možné se u bot více odvázat a obout třeba lodičky s aplikací či hadím efektem. K bílým šatům se perfektně hodí růžové, stříbrné či zlaté boty. Celý outfit tak působí elegantněji.

Nevěsty se letos vyřádí na výrazných šatech a doplňcích, ale make-up a účesy se dostávají do popředí především v přirozené podobě. Tím se nabízí prostor ke zdobenějším botám. Od dob, kdy měla každá nevěsta téměř identické bílé lodičky na tenkém podpatku, uplynula dlouhá doba. Nyní jde především o to, aby i boty odrážely jedinečnou osobnost každé ženy. Aby každá nevěsta ukázala, co se v ní skrývá, a to i u oltáře. Aby se stala ve svůj den D princeznou.