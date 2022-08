Sedm tipů, jak vždy vypadat upraveně

Přemýšlíte nad tím, jak vylepšit svůj styl a vždy vypadat chic a elegantně? Je důležité najít vlastní styl, zjistit, jaké barvy a střihy vám sluší, a sehnat kvalitní kousky. Chcete vědět víc? Čtěte dál.

1. Zaměřte se na základní kousky

Ujistěte se, že máte základní kousky šatníku: ikonické malé černé šaty, džíny, které perfektně padnou, klasické sako, jednoduchá trička a knoflíkové halenky v neutrálních barvách a lehkou koženou či džínovou bundu. Klíčem k tomu, abyste vypadala upraveně, je investice do základních kousků. Chcete nakoupit kvalitní oblečení a nepřijít na mizinu? To je rozumné rozhodnutí. Váš další nákup by se měl odehrát v on-line outletu Zalando Lounge, který nabízí značkové oblečení za výhodné ceny.

2. Ujistěte se, že vám oblečení perfektně sedí

Jedním z triků, jak docílit toho, aby jakýkoli kus oblečení vypadal úžasně, je najít spolehlivou švadlenu. Oblečení upravené na míru nejenže vypadá elegantně, ale také padne jako ulité. Nechte si zkrátit dlouhé nohavice, zúžit pas u šatů nebo jinak upravit střih a uvidíte, že oblečení najednou bude vypadat opravdu dokonale.

3. Naučte se vyvažovat proporce

Vyvážení proporcí spočívá ve vytvoření harmonie. Toho dosáhnete tak, že budete nosit oblečení, které je přizpůsobené vašemu tvaru těla. Když si chcete pohrát s nadměrnými velikostmi oblečení nebo neobvyklými tvary, vyvažte to tím, že zbytek vzhledu bude vypasovaný. Zkuste například zkombinovat přiléhavý top s širokými džínami nebo top s obepnutými rameny s kalhotami s rovnými nohavicemi.

4. Najděte si svůj osobní styl

Vytvoření osobitého stylu občas trvá roky, ale můžete začít vytvořením moodboardu na pinterestu. Nezapomeňte, že osobní styl je o experimentování, nikdy nevíte, jaké úžasné kousky na vás čekají, dokud si je nezkusíte. Kategorie "pánské oblečení" a "dámské oblečení" by vám neměly diktovat, jak nakupovat. Věnujte čas hraní si s barvami a tvary, abyste našla to, co vám opravdu sedne.

5. Nakupujte správně

Když se naučíte nakupovat přesně to, co chcete, vyhnete se tomu, abyste si zaplnila šatník věcmi, které nikdy nenosíte. Když se váš šatník bude skládat z kousků, které máte ráda a sluší vám, stane se styling oblečení vaší druhou přirozeností.

6. Hrajte si s barvami

Pokud jste nervózní z přidání barev, zvolte jen jeden barevný kousek a zbytek vzhledu nechte neutrální. Až se s barvami sžijete, zjistíte, které barevné kombinace se k vašemu stylu hodí nejlépe.

7. Míchejte vzory a textury

Doby, kdy jste kabelku ladila k botám, jsou pryč. Kombinace textur a potisků patří už několik let mezi oblíbené trendy. Začněte s neutrálními vzory, jako jsou pruhy, a nevýraznými texturami, jako je kůže a úplety, a přidávejte v malém množství flitry a kamínky, dokud nezjistíte, co vám vyhovuje.