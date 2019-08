Sourozenci Jankivovi navrhují modely s ručně skládanými látkami

Skládané sukně všech délek, některé s folklórními motivy, aplikace na tričkách i rukávy halenek. Sourozenci Karolína a Michal Jankivovi ze slovenského Prešova představují na veletrzích Styl a Kabo na brněnském výstavišti svou návrhářskou tvorbu založenou na využití techniky plissé - laicky řečeno poskládání látky do geometrických záhybů.

"Ručnímu plisování se na Slovensku ani v Česku nikdo nevěnuje. Tedy s výjimkou malých slovenských dílniček, které vyrábí kroje. Tato technika nás zaujala, protože i ve světě je vnímaná jako nejvyšší hodnota, kterou lze látce přidat," vysvětluje Karolína Jankivová.

Michal Jankiv odjel na stáž do zahraničí. "Učil se u plisérů, kteří se této technice věnují už 90 let. Ale v které to bylo zemi, nesmíme říct," dodává Jankivová.

Plisované, neboli skládané, sukně se v poslední době znovu objevují mezi oblíbenými módními trendy. Jankivovi ale upozorňují, že je velký rozdíl mezi látkou strojově a ručně plisovanou.

"Strojově plisované sukně jsou například důvod, proč si řada žen myslí, že nejsou vhodné pro silnější postavy. Ale většina našich zákaznic jsou ženy s velikostí větší než 42. U strojově plisovaných látek se na materiálu šetří a tak se sklady vzadu u větších velikostí rozevírají. U ručně plisované sukně to tak není," říká Jankivová.

Michal Jankiv dodává, že na jednu běžnou plisovanou sukni spotřebují přibližně 2,5 metru látky. Při použití techniky double box, kdy jsou dva sklady na sobě, je to dokonce 3,7 metru. "Ale u některých sukní z lehčích látek to může být až deset metrů látky," říká Jankiv.

Sourozenci pod značkou Jankiv Siblings prodávají svou tvorbu zatím hlavně prostřednictvím internetového obchodu, šijí na zakázku a nabízejí i plisování látek na zakázku nejen pro módní návrháře. Na veletrzích v Brně chtějí najít prodejce, kteří by jejich výrobky nabízeli ve svých buticích.