Tenisky kurýrem až do domu

Dodání v den objednání. Trend známý u největších internetových obchodů s potravinami či s elektronikou se nyní dostává i do oblasti módy. Prodejce tenisek Footshop se spojil s roznáškovou službou DoDo a slibuje doručení zboží už do několika hodin od vhození do nákupního košíku.

Když si v běžném obchodě vyberte tenisky, ještě toho dne s nimi můžete vyrazit do města nebo na party. Footshop, jeden z největších tuzemských prodejců streetwearu, chce zajistit stejnou službu i zákazníkům, kteří nakupují on-line. Spojil se s roznáškovým startupem DoDo, který zajistí dodání tenisek už v den objednání. "Víme, že kouzlo nakupování v kamenných obchodech spočívá v tom, že zákazník si zboží může okamžitě odnést. Navázáním spolupráce s DoDo chceme tuto možnost zprostředkovat i příznivcům on-line nakupování. K výběru z pohodlí domova přidáváme i rychlost doručení," komentuje novou spolupráci zakladatel Footshopu Peter Hajduček.

Služba je primárně určena pro ty, kteří na své zboží spěchají a nemají čas vyzvedávat jej osobně. Tenisky objednané ve Footshopu může mít zákazník doma už třeba tři hodiny od jejich on-line objednání. Expresní doručení zboží je zajištěno ve dvou vlnách pro všechny objednávky po Praze. První probíhá v dopoledních hodinách, kdy se expedují objednávky přijaté do 10.30, druhá pak v 16.00, pokud zákazníci odešlou objednávku do 14.30.

On-line obchod Footshop s kamennými prodejnami ve třech zemích je největší lokální hráč na poli streetwearu. Jako jediný na tuzemském trhu patří do rodiny adidas Consortium, a přináší tak na lokální trh jak exkluzivní značky a modelové řady, tak velmi limitované kolekce té nejprestižnější modelové řady německého výrobce, jakou je například adidas Yeezy nebo kolekce japonské značky Y-3. Footshop si jako on-line retailer s kamennými prodejnami v Praze, Bratislavě a Budapešti razí cestu do mezinárodních vod i díky spolupráci s módními návrháři či kreativci.