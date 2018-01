Tmavé barvy a vybraná obuv. Londýňané dbají na tradiční módu

Londýn sice patří k hlavním světovým městům módy, ale pravidla oblékání v londýnském finančním centru se stále drží tradice. Chcete-li tam pracovat, nesmíte se od této tradice příliš odchýlit. Držte se proto daných barev, nešetřete na obuvi a zapomeňte na šle. Váháte-li, řiďte se prostě pravidlem: když si nejsem něčím jist, je to pravděpodobně nepřijatelné. Na to, co lidé v City skutečně nosí, se zeptal server Business Insider bankéřů v Credit Suisse, HSBC, ING a Citi.

Rozhodně se držte tradičních barev. Ty žádoucí pro muže i ženy jsou poměrně tmavé a konzervativní. Oblek má být tmavě modrý nebo šedý a košile bílá, případně modrá. Na vzory zapomeňte. Když uvidíte muže v proužkovaném obleku, tak je buď z New Yorku, nebo pracuje "jen" na burzovním parketu.

Ženy ve vyšších funkcích nosí klasiku: bílá halenka a černé kalhoty; barvy a styly si ženy dovolí až na úrovni viceprezidentka či ředitelka. Podle doporučovaného dress codu by se ale jejich styl neměl od mužského příliš lišit.

Bez ohledu na módu hipsterských vousů dává většina londýnských bank přednost hladce oholenému obličeji. Vousy nicméně problémem nejsou, ale musíte mít buď obojí, vlasy i vousy, nebo ani jedno.

Pořiďte si oblek na míru. Když vám perfektně padne, nikdo se nestará o to, odkud ho máte. Nechte si ho klidně ušít v jihovýchodní Asii. Někteří bankéři střídají třeba jen tři kusy.

Kravata je důležitá a povinná jen při schůzce s klientem. Šle ale raději vynechte, pokud chcete, aby vás brali vážně, a vy nechcete vypadat, jako když jste vypadl z Wall Streetu, rok 1980.

Nebojte se doplňků. Vyberte si manžetové knoflíčky, hodinky a do náprsní kapsy kapesníčky - ukažte svůj smysl pro styl. S barvami kapesníčků se však držte zpátky a držte se spořádaného vzhledu.

Na obuvi nešetřete. Stará, ale stále platná rada zní "hnědou ve městě ne". Tedy pokud není pátek a pokud nejste Američan. A připlaťte si za kvalitu, ať boty za chvíli nepůsobí moc obnošeně. Ženy by se měly vyvarovat jehlových podpatků, aby nevypadaly, že jdou právě na diskotéku.

V pátek je v řadě bank dress code poněkud volnější, v takzvaném fintech stylu. Jak se shodují oslovení bankéři, úplně všude jsou nepřijatelné snad jen potrhané džíny.