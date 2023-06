Trendové barvy na vlasy roku 2023

Existuje obrovské množství odstínů a technik barvení vlasů, které se každoročně doplňují o nové trendy. Mezi trendy barvami na vlasy 2023 jsou nejen přírodní odstíny, ale také originální výraznější barvy, které vypadají draze a dokážou podtrhnout strukturu vlasů.

Při výběru aktuálního trendového barvení roku byste se v první řadě měli zaměřit na to, aby vaše vlasy po postupu vypadaly zdravě! Při barvení vlasů je nutné vzít v úvahu mnoho nuancí, jako je barva očí, tón obličeje, kontrast, sytost odstínů a také struktura vlasů. Kvalitní barva na vlasy, produkty pro péči o barvené vlasy a všechno, co budete potřebovat pro barvení a domácí péči o vlasy najdete v internetovém obchodě Makeup.

V tomto článku se dozvíte, jaké trendy barvy na vlasy 2023 byste letos měli vyzkoušet.

Jahodová blond

Jsou to blond vlasy podbarvené růžovým odstínem, je to jedna z nejvíce trendy barev na vlasy, která vyzařuje teplo a radost.

Pokud chcete zrzavé vlasy nebo platinovou blond - jahodová blond pro vás může být právě tím skvělým řešením. Vzhledem k tomu, že odstín je pastelový a není příliš kontrastní, bude vypadat velmi elegantně a něžně.

Tato barva se hodí pro majitele jakékoliv délky vlasů, ale s ní byste měli být zvlášť opatrní, protože jahodová blond ne vždy vyhovuje majitelům tmavých vlasů. Před vytvořením takového stylového barvení byste se měli poradit se stylistou nebo kadeřníkem.

Blond přelivy

Přírodní blond vlasy s teplými a studenými odlesky je nejuniverzálnější trendy barvení léta 2023. Blond vlasy s lehkými odlesky světlejšího tónu dodávají účesu objem a mnohorozměrnost. Pro tenké vlasy je to nesporné plus a must have.

Barevné kořínky

Jednim z nových trendů barvení v roce 2023 jsou barevné kořínky. Nejpopulárnější trendy barvy na vlasy jsou růžová a fialová, které úchvatně vypadají se světlou, popelavou i dokonce ledovou blond.

Zvláštnostmi této techniky je délka barevných kořínků, která by neměla přesahovat 3 cm, a také plynulý přechod mezi barvami.

Výrazné odstíny

Nejoblíbenější a nejmódnější je, stejně jako dříve, barvení vlasů v módních výrazných odstínech. A pokud si dříve tento typ barvení mohli dovolit hlavně majitelé světlých vlasů, pak se v nové sezóně stalo skutečným trendem jasně růžové nebo modré prameny v kombinaci s tmavými vlasy, jako je černá, tmavě hnědá nebo mocca.

Oblíbené je tzv. dvojité barvení, když je vnitřní část pramenů podbarvena v originální trendy barvy na vlasy, jako je růžová, fialová, zelená nebo modrá, a vnější část vlasů je obarvena do přirozených odstínů: karamelový, tmavý kaštan, čokoládový.

Světlé ombré

Existují také poněkud klasičtější možnosti módního barvení, z nichž už delší dobu je světlé ombré kultovní možností. Nejoblíbenějším trendem v nové sezóně budou hnědé a tmavé kořínky s hladkým přechodem ke konečkům s platinovým odstínem.

Podmínkou nového trendu je vytvořit s jemný a přirozený barevný přechod a dodat délce luxusní popelavý blond odstín.

Jemné ombré

Neméně populární je barvení v technice jemné ombré, podbarvené blond vlasy s akcentovaným, ale plynulým přechodem od kořenů v rusém odstínu do platinové nebo světlé blond délky. Zároveň by blond barva měla pokrývat větší část délky vlasů.

Zrzavé odstíny

Zrzavé odstíny jsou v nové sezóně triumfální. Ohnivé, zářivé, měděné odstíny se stanou velmi aktuální mezi majiteli rudých vlasů, kteří si budou moci užít svou neobvyklou barvu vlasů naplno a udělat ji hitem. Škála odstínů zohledňující všechny typy vzhledu je obrovská, takže si každý bude moci vybrat něco vhodného pro sebe. Pro tmavé vlasy se budou dokonale hodit ohnivé, bronzové nebo měděné tóny.

Rusé odstíny

Dalším trendem v barvení a kosmetickém průmyslu v roce 2023 je přirozenost, takže rusé odstíny dokonale zapadají do trendu a zaujímají přední pozice. Nejoblíbenějšími technikami s využitím rusých odstínů jsou komplexní barvení: shatush, balayage, ombré, air touch. Umožňují vytvořit plynulý přechod od tmavých kořínků ke zesvětleným konečkům.