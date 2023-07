Trendy: objevte nejnovější vzory a styly dámských košil

Pokud chcete jít s dobou, určitě do svého šatníku zakomponujte i dámskou košili. Ta může snadno doplnit elegantní, ale také ležérní outfit. Pokud nejste zrovna znalkyně módy, nevěšte hlavu. Na následujících řádcích vám totiž prozradíme, jaké modely dámských košil zrovna frčí. Proto čtěte a inspirujte se společně s námi!

Jaký střih dámské košile bude letos in a s jakými dalšími oděvy je kombinovat?

V letošní sezóně bude letos in dámská košile v slim fit i v regular fit střihu. Trendy budou také košile pro ženy v oversize provedení. Každý typ dámské košile se však hodí k jinému typu postavy. Košile v slim fit provedení bude slušet zejména štíhlým ženám nebo dámám s vypracovanou postavou. Jsou totiž upnuté a dokonale rýsují ženské křivky. Dámská košile v regular fit nebo v relaxed fit provedení se pak hodí zejména pro ty ženy, které mají rády vzdušené outfity. Nosit je mohou dále i dámy s nějakým tím kilem navíc. Košile pro ženy v oversize střihu jsou pak jako stvořené pro dámy s vyšší postavou. Nízké slečny a dámy by totiž tyto košile zbytečně opticky zkracovaly a rozšiřovaly. A to by byla přeci jen škoda. Dámské košile ve volnějších střizích vám budou slušet zejména k legínám nebo k jiným kalhotám se zúženou nohavicí. K dámské košili v slim fit provedení pak můžete volit i volnější trapézovou nebo plisovanou sukni s vysokým pasem. Do sukně nebo do kalhot pak můžete slim fit košili i vkusně zakasat.

Jaké barvy, motivy a vzory na košilích budou v letošní sezóně trendy?

Aby byl váš outfit dokonalý, bude dobré, když se budete orientovat v trendy barvách pro aktuální sezónu. Letos nešlápnete vedle v košili pro ženy v přírodních a v pastelových barvách. Tmavě modrá, hnědá i zelená košile pro dámy tak bude dobrou volbou. Vyhýbat se ale nemusíte ani černé nebo bílé klasice. Černá a bílá jsou totiž barvy univerzální a navíc z módy nevychází. Skvěle je tak sladíte i s pestrobarevným oblečením nebo s oděvy se vzory a s motivy. In budou letos klasické proužky i puntíky. Vsadit můžete i na kostky, které se do módy cyklicky vracejí. Ke kostkované košili si tak můžete obléci např. jednobarevný blejzr. I ten bude letos v kurzu. Outfit můžete obohatit o koženou kabelku či o jiné kožené prvky. Takto postavený outfit nebude mít daleko k dokonalosti. V módě budou letos i zvířecí a květinové vzory.

Podle jakých dalších parametrů si mohou ženy vybírat stylovou košili?

Dámy si mohou vybírat košile i na základě ceny nebo materiálu, z kterého jsou vyrobené. Na trhu jsou ženám k mání košile ze syntetických i z přírodních materiálů. Letos povedou zejména kousky z přírodních tkanin. A není se vůbec čemu divit. Tyto modely košil pro ženy jsou nejen příjemné na dotek, ale také jsou vysoce módní a v neposlední řadě jsou i tzv. udržitelné. Velmi oblíbené jsou např. dámské košile ze 100% bavlny. Nebudete se v nich příliš potit a můžete s nimi během pár vteřin vytvořit dokonalý outfit do společnosti i na rande nebo na party.