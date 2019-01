Tři platy za zásnubní prsten? Nesmysl, říká šperkařka

V samotném srdci staré Prahy narazíte na dílnu plnou zlatníků, kteří se s láskou k řemeslné práci věnují při zpracování pravých šperků těm nejmenším detailům. Pod rukama jim tak projdou doslova životní příběhy. Od dárků k narození, promocím, přes zásnubní a snubní prsteny, až po šperky k mnohaletým výročím. V rozhovoru pro on-line deník TÝDEN.CZ se o tom rozpovídala ředitelka a zakladatelka firmy Klenota Jarmila Slívová.

Jak vypadá výroba šperku samotného? Dodržujete původní řemeslné postupy, nebo vítězí moderní technologie?

Existují vždy dvě cesty. Ta první je, že šperk vyrábíte skutečně z plechu nebo drátu, nebo z jiného surového materiálu. To hodně využíváme u snubních prstenů a uchycení na konkrétní kámen, který je speciální. V takovém případě je lepší, když se celý šperk zpracuje ručně. Druhá možnost začíná návrhem na papíře, potom to překreslíme v počítači, zkontrolujeme všechny rozměry a údaje, aby celý šperk fungoval. Takový návrh se posílá do 3D tiskárny. Po vytištění jde produkt na lití, kde se metodou ztraceného vosku odlije a potom už jde na opracování. Využíváme obě varianty.

A na jaké šperky se specializujete?

Specializujeme se vyloženě na zásnubní a snubní prsteny. V nabídce jsou také náušnice či přívěsky, všechno v pravých kovech. Dnes máme 95 procent produktů ve zlatě. A samozřejmě s pravými kameny, to znamená diamanty, safíry, smaragdy a dalšími. Děláme především klasické vzory a snažíme se hodně naslouchat klientům. Často se sice rádi dívají na extravagantnější modely, nicméně nakonec zvolí klasiku.

V ženských časopisech se od módních stylistů často dozvídáme, jaké jsou základy šatníku a které kousky by měla vlastnit každá žena. Jak je to podle vás se sbírkou šperků?

Rozhodně by měla mít kruhové náušnice, diamantové pecky a perlové pecky. Stačí pár náramků, řetízkový, perlový anebo třeba z fasetovaných čoček. Moderní je vrstvení, takže se mohou různě kombinovat. U přívěsku platí to samé, diamant nebo perla, skutečně sázím na jednoduchost. Ve špercích vidím tu udržitelnost, pokud ho fyzicky neztratíte, opravdu vydrží celý život. Je v tom ta trvalá hodnota.

Často slýcháme, že by měl muž utratit za zásnubní prsten tři výplaty. Kolik u vás průměrně utratí muž za zásnubní prsten?

Myslím si, že tohle nikdy neplatilo. Podle mě by se mělo jednat o částku, kterou ten muž skutečně vnímá jako zásadní. Samozřejmě máme zákazníky, kteří chtějí vyloženě drahý prsten v řádech sta tisíců. V tom šperku chtějí vidět vysokou cenu, navíc u diamantu to vidíte na první dobrou. Ale je to skutečně minorita lidí. Průměrná částka za zásnubní prsten je u nás kolem 20 až 30 tisíc. S takovým prstenem určitě neudělá muž ostudu. Pokud chce však člověk výrazný prsten a nemá vysoký rozpočet, tak bych volila jiný drahý kamen, safír nebo růžový morganit doplněný diamanty.

A jaké jsou letošní trendy v případě zásnubních prstenů?

Stále vede klasika a my ji také klientům nejraději doporučujeme. Během výběru zásnubního prstenu se snažíme myslet také na to, aby se následně hodil ke snubnímu. Momentálním trendem je návrat k barevnému zlatu, hlavně růžovému. Mezi barevnějšími kameny je to prsten s modrým safírem, podobný tomu, který nosí vévodkyně Kate. Je to velmi tradiční vzor, a lidé ho kupují spíše k výročí než k zásnubám. Moderní je také morganit v kombinaci se zmíněným růžovým zlatem. Z hlediska velikosti vede v Česku čtyřmilimetrový kámen.

Vyhledávají vás muži, kteří požadují výrobu zásnubního prstenu na míru?

Ne, to se nám příliš nestává. Většina zákazníků si od nás nechá poradit a společně potom řešíme, aby ten prsten žena skutečně nosila, takže nejvíce se nakonec věnujeme praktickým aspektům. Ptáme se například, zda dotyčná sportuje a jakou dělá práci. Nejčastějším požadavkem žen totiž je, aby se dal prsten nosit každý den, ať se s ním mohou i mýt a používat jej denně.

Měníte trend a šperky prodáváte také on-line. Má tato služba skutečně své zájemce?

Když jsem s tím začínala před deseti lety, tak tam byly skutečně velké mentální překážky ze strany zákazníků. Ptali se, jestli nám mohou věřit a tak dále. Nejtěžší je ten šperk lidem znázornit tak, aby si ho dokázali představit, protože fotky jsou na webu samozřejmě mnohonásobně zvětšené. Už jsem proto v minulosti také řešila, že si klient stěžoval, že mu přišel menší přívěsek, než si představoval. Ale dnes už je ta osvěta mnohem lepší, lidé mají představu, jak pravý šperk vypadá, a on-line nákupů se nebojí ani u tak prestižního a drahého produktu.

Odmítla jste už někdy zákazníkův návrh, protože byly jeho požadavky nesplnitelné?

Měli jsme klienta ze Slovenska, který měl zájem o naše smaragdy. Nakreslil nám přívěsek, kde ale nebylo žádné uchycení kamenů. Nepřál si totiž, aby bylo to uchycení vidět, což samozřejmě nejde. Navíc smaragd je složitý kámen, je křehký a každý je jiný. Narážíme potom na otázku konstrukce šperku. Většinou také odmítáme klienty, kteří požadují design šperku, který se vůbec neslučuje s naší filozofií. Zároveň se ale snažíme co nejvíce vyhovět.

Co byste doporučila klientovi při výběru šperku?

Aby vybíral šperk ne pro šperkovnici, ale pro nošení, a aby nevybíral jen podle ceny. Šperk prostě musí stát vyšší cenu, materiál, ze kterého je vyroben je velmi drahý, ale je také věčný, což nelze říct skoro o žádném jiném zboží...