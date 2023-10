Tři věci, které je třeba zvážit při hledání dámských zimních sněhulí

Pokud si chcete pořídit vysoce módní a zároveň pohodlnou obuv na zimu, budou letos dobrou volbou dámské sněhule. Že nevíte, podle jakých kritérií je vybírat? Nevadí! My vám to totiž na následujících řádcích rádi prozradíme. Také si řekneme, jak módní sněhule zakomponovat do trendy outfitu. Proto čtěte a nechte se inspirovat společně s námi.

Podle jakých kritérií vybírat zimní sněhule?

Dámské sněhule bychom měly vybírat podle několika základních kritérií. Zimní sněhule bychom tak neměly volit jen podle ceny, ale také podle typu podrážky nebo podle designu. Také můžeme zvážit i to, z jakého materiálu jsou zimní sněhule vyrobené. In jsou např. dámské sněhule s kožíškem. Podrážka dámských sněhulí by měla být vždy dokonale odpružená, aby zvládla vhodně tlumit dopady chodidel při kontaktu se zemí. Také je dobré, aby byly zimní sněhule nepromokavé. Tuto vlastnost můžeme podpořit i správným výběrem kvalitní impregnace. Ta sněhule chrání nejen přes sněhem, ale také před deštěm. Kvalitní sněhule pro ženy by měly být i větruvzdorné a oděruodolné. Díky tomu vás příjemně zahřejí a vydrží vám sloužit dlouhou dobu.

K jakému oblečení letos nosit trendy dámské sněhule?

Chcete-li, aby byl váš outfit vyšperkovaný do posledního malého detailu, musíte zimní obuv sladit i s trendy oblečením a se stylovými módními doplňky. Sněhule se skvěle hodí k outdoorovým kalhotám, ale také k funkčním legínám. Nosit k nim můžete i sportovně laděné sukně s punčocháči a parádu uděláte i v kombinaci s džíny. V letošní sezóně budou v kurzu mom rifle, ale také kousky s rozšířenou nohavicí. Ty se do módy cyklicky vrací a právě teď je čas na to, aby spatřily světlo světa. Sněhule pak lze sladit i s módní sportovní zimní bundou. Sněhule pro ženy si rozumí také s delším prošívaným kabátem. Zaměříme-li se na módní doplňky, mohou dámy k sněhulím nosit tašku přes rameno nebo kožený batoh. K sněhulím s kožíškem se vám budou hodit i doplňky s chlupatými lemy. Může se jednat o rukavice, ale také o čepici s chundelatou bambulí nebo o šálu.

Jaké barvy, vzory a motivy na sněhulích pofrčí v letošní sezóně?

Abychom letos v sněhulích zazářily, měly bychom je vybírat v trendy barvách pro aktuální sezónu. V té letošní budou hrát prim přírodní a pastelové odstíny barev. Tmavě modré, krémové i béžové dámské sněhule tak budou dobrou volbou. Vsadit můžete i na černou nebo na bílou klasiku. Tady jde o barvy univerzální, které z módy nevychází. Co se týče vzorů a motivů, budou v kurzu ty zvířecí. K vzorované obuvi na zimu pak volte už jen decentní jednobarevné oblečení. Mnoho vzorů a motivů v rámci jednoho zimního outfitu by totiž mohlo působit nesourodým dojmem. K vzorovaným sněhulím můžete vybírat např. zimní bundu v krémové či v zelené barvě. Letošní sezóna je pro trendy sněhule se vzory jako stvořená.