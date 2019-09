Twiggy: Byla jsem kost a kůže. Rodiče se mnou chodili k lékaři

Psala se 60. léta 20. století a do éry krasavic s plnými křivkami typu Marilyn Monroe nakráčela drobná útlá Britka s chlapeckým tělem, velkýma očima a s řasami mrkací panenky. Říkala si Twiggy, nastolila nový ideál krásy včetně ikonického účesu a stala se první supermodelkou na světě. Sláva jí přinesla role ve filmech a kariéru zpěvačky. V sedmdesáti, které oslaví pozítří, ji britská královna Alžběta II. letos na začátku roku povýšila do šlechtického stavu.

"Co má tohle znamenat," šuškalo se, když Twiggy poprvé vyfotili na obálku módního časopisu. Ikona let šedesátých se narodila 19. srpna 1949 jako Lesley Hornbyová tesaři a továrnici žijícím na londýnském předměstí: "Byla jsem kost a kůže. Rodiče se mnou chodili k lékaři, jestli nejsem nemocná, ale ten prohlásil, že jsem zdravá jako rybička, jenom trochu kostnatá."

V patnácti si našla brigádu v kadeřnickém salonu. Tam si jí všiml Nigel Daves alias Justin de Villeneuve, kadeřník a fotograf. Fotil ji a poradil jí vystupovat pod přezdívkou z dětství: Twiggy v angličtině znamená proutek. Vážila 41 kilo a měřila metr sedmdesát.

Role ve filmu

Když dobyla Anglii jako nakrátko ostříhaná Tvář roku 66 snímky Barryho Lategana ("Do objektivu mi koukala kombinace kluka a krásné holky. Byla něco výjimečného."), vyrazila v březnu 1967 do New Yorku. Mělo se za to, že horečka po ní za chvíli vyvane. Místo toho se stala idolem.

Do světa módy přinesla pod taktovkou tvůrkyně minisukní Mary Quantové androgynní vzhled školačky v kraťounkých sukních, kozačkách, s obřími řasami a s výrazným líčením. Proslavily ji dlouhé falešné řasy na spodních víčkách.

Fotomodelkou byla nakonec krátce - pouhé čtyři roky. "Přece nebudu věšákem na šaty až do smrti," řekla si v té době. A začala natáčet filmy, hrát divadlo a zpívat, vydala několik desek ve stylu pop, rock i country.

Nikoliv neúspěšně - role ve filmu Kena Russella s názvem The Boyfriend (Kamarád, 1971) jí vynesla dva Zlaté glóby. V 90. letech měla vlastní pořady na britských televizích BBC a ITV. A z její autobiografie vydané v roce 1998 se stal bestseller.

Éra vyzáblých modelek končí

Twiggy, provdaná Lawsonová, se taky zapojila do ochrany zvířat - například do kampaně proti kachním farmám, také založila nadaci na pomoc zanedbaným psům. Navrhla řadu oblečení pro obchody Littlewoods a taky kolekci ložního prádla. Koupit si je možno i její vlastní řadu kosmetických přípravků.

Éra vyzáblých modelek, kterou Twiggy nastolila, vládla přehlídkovým molům mnoho let, byť přinesla i mnoho utrpení, kdy se další a další dospívající dívky pokoušely nacpat své ženství do miniaturních velikostí a kdy extrémní snaha o hubnutí ústila do stále častějších případů anorexie. Hubené modelky proto dnes čelí velké kritice z řad odborné i laické veřejnosti a zdá se, že jejich éra pomalu končí.

Dnes trojnásobné babičce Twiggy zůstal mladistvý smích, postupně dosáhla některých žádaných křivek, ale neztratila přitom tvar postavy. Po letošním udělení Řádu britského impéria (MBE) může nově užívat titul "dáma". Jeho předání Leslie Lawsonové doprovodil britský princ Charles slovy: "Už bylo na čase."