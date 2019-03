V Praze se otevře první obchod s udržitelným textilem

Nevyužitou textilní metráž a galanterii nabídne od čtvrtka 21. března obchod Textile Mountain v Praze. Prodejna s udržitelným textilem designérky Lenky Vackové chce vdechnout nový život a využití látkám, které kvůli nadprodukci končí ve skladu nebo jako odpad. Cílem projektu je také upozorňovat na témata udržitelnosti, ekologie a etické módy.

Projekt Textile Mountain je podle Vackové jedinečný v tom, že nabízí nevyužitou a zbytkovou metráž k dalšímu zpracování. "V tomto obchodu budou zatím jen látky, materiály pro to, aby z nich někdo jiný šil," uvedla Vacková. Prodejna, která brzy spustí e-shop, bude fungovat také jako opravna oděvů a textilu.

Součástí obchodu je showroom, kde si zákazníci mohou zakoupit designové oblečení nebo doplňky ušité ze zbytkové metráže a eticky produkované kůže. "Nebude to designérský obchod. Těmi materiály jsem to chtěla více přiblížit obyčejným lidem, aby si svůj materiál koupili a něco z něj ušili. Má to být hlavně alternativa k obchodům s látkami, které takový přístup nemají," vysvětlila.

Impulzem k založení Textile Mountain byla podle Vackové snaha využít starý textil nebo vyřazené nepoužité metráže. Vacková upozornila na velkou spotřebu textilu, která je dlouhodobě neudržitelná. Přebytky textilu mají i charity, které poskytují oblečení potřebným. Zbytek textilu se zpracovává jako textilní odpad v továrnách, které z něj vytvoří druhořadý materiál nevhodný k nošení.

Recyklovaná kolekce

"Projekt Textile Mountain i má značka L&V se snaží přispívat k osvětě, sdílet myšlenky, jak se v tomto průmyslu s materiály zachází. Byla bych ráda, kdyby to nefungovalo jen jako obchod s materiálem, ale kdyby to pro zákazníky i dodavatele byl takový punc, razítko, že se svými materiály zacházejí zodpovědně," uvedla. Prostory obchodu budou sloužit také jako místo pro přednášky, workshopy nebo dílny pro děti.

Vacková se tématem udržitelné módy a ekologického přístupu v textilním průmyslu začala zabývat už při studiích Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, kdy pracovala v továrně na zpracování textilního odpadu. Je držitelkou titulu Módní designér roku 2017 v cenách Czech Grand Design. Ocenění získala za recyklovanou kolekci, na které spolupracovala s firmou zabývající se recyklací textilních odpadů.

Umělkyně pořádá na svůj projekt veřejnou sbírku