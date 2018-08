Vězni si při vedrech mohou odložit, dozorci jsou na tom hůř

Čeští vězni mohou v panující vlně veder zůstávat oblečeni jen do půl těla. Dozorci jsou na tom hůř: součástí jejich uniforem nejsou krátké kalhoty, takže musí vydržet v dlouhých kalhotách, které doplňuje košile. Odsouzení i jejich strážci mají dostatečný přístup k pitné vodě, uvedla v pátek mluvčí Vězeňské služby Petra Kučerová. Horko podle ní v žádném případě nenarušilo bezpečnost a pořádek ve věznicích.

"Vězni mají úlevy v ústrojové kázni. To znamená, že nemusejí mít trička a můžou se svléknout do půl těla. Co se týče příslušníků ve službě, tam ústrojová kázeň samozřejmě musí být," popsala stávající situaci mluvčí. O něco lépe jsou na tom příslušnice bezpečnostního sboru, protože k jejich uniformám patří krátké sukně. Muži, kteří nosí ke kalhotům košile, si ve vedrech alespoň nemusí uvazovat kravatu.

Klimatizované prostory ve věznicích nejsou, a tak je potřeba zajistit vhodné prostředí jinak. "Vězni mají samozřejmě přístup k pitné vodě. Pak už je to na každém řediteli věznice. Může rozhodnout třeba o tom, že odsouzení smí častěji do sprch," řekla Kučerová.

I dozorci mohou pít vodu podle individuálních potřeb každého z nich, k dispozici totiž mají sodobary.

Převážení vězňů k soudům či do jiných věznic se děje za každého počasí, a tedy i v extrémním horku. "Ohledně eskort samozřejmě žádné omezení není a ani být nemůže. Takže fungují tak, jak mají, a tak, jak je potřeba," informovala mluvčí.