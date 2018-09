Victoria Beckhamová zazářila na Fashion Weeku v Londýně.

Angličanka Victoria Beckhamová debutovala na Fashion Weeku v Londýně. Na její přehlídku jaro/léto 2019 se přišlo do Galerie Thaddaeus Ropac na Dover Street podíval mnoho vysoce postavených osob z oblasti módy i showbusinessu. Na akci samozřejmě nechyběla její rodina, informoval server The Independent.

Je to již deset let, co bývalá členka dívčí skupiny Spice Girls založila svou vlastní módní značku. "Nová kolekce mapuje vývoj a identitu mé značky, kterou jsem během těch let vybudovala. Jde o směsici mužských a ženských střihů či mix neobvyklých barev," uvedla návrhářka.

Beckamová své nové kousky obvykle představuje na Fashion Weeku v New Yorku, který se koná týden před tím londýnským. Nicméně letos se rozhodla pro změnu, aby tak výročí své značky ozvláštnila. A proč zrovna Londýn? Victoria označila den za důležitý milník. Nejen, že šlo o oslavu deseti let na trhu, ale i o její první show v britské metropoli. "Jsem ráda, že mohu oslavit toto výročí doma," napsala na Facebook.

Na přehlídku dorazil i její manžel s dětmi. Všichni byli na Victorii hrdí. " Dobrá práce, mami, na další úžasné módní show," napsal na Instagram její sny Brooklyn.

Victoria Beckham’s 10 Anniversary Show during London Fashion Week. - I pic.twitter.com/QpHPruP0gP - IMONATION (@THEIMONATION) September 16, 2018

Victoria Beckham už není ve světě módy žádným nováčkem, není se tedy čemu divit, že už má i své hvězdné příznivce. Mezi její nejvěrnější zákazníky patří například Kate Winsletová, Sienna Millerová či Cameron Diazová.