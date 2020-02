Víme, co se bude nosit!

Tenisky se v posledních letech neodmyslitelně staly součástí každého šatníku. Nosí je všichni, takřka celoročně a skoro kamkoliv. Navíc jsou pohodlné a zaslouží si pozornost. Které mít v botníku tento rok? Zeptali jsme se profíků z Footshopu.

Trend #1: návrat do 80 a 90. let

V loňském roce vládly cool osmdesátky a devadesátky světu. Doba, na kterou by mnozí raději zapomněli, byla vidět na každém kroku. A nejinak tomu bude i letos. Opět se těšte na bláznivé retro humpolácké siluety a zajímavé kombinace barev. Old school klasiku letos navíc místy okoření moderní dotyk v podobě pohodlných podrážek a materiálů.

Trend #2: Z hor do města

Vzpomínáte na pohorky? Při jejich výběru dřív vyhrávala spíš funkčnost než samotný vzhled. To se ale mění. Do oblasti městské módy a streetwearu se dostává trend outdoorem inspirovaných tenisek. Nazývají se doslova "trail inspired" sneakers a dají se sehnat jak u cenově dostupných výrobců, tak i jako high-fashion produkty za desítky tisíc korun. V každém případě je to něco, co by v botníku nemělo chybět nikomu, kdo chce zůstávat v souladu s aktuálními trendy.

Trend #3: Oslava barev

Bláznivé a pestré barvy. I toto je heslo letošní teniskové sezony. Snad každý sneakers brand v tomto roce přináší alespoň několik sytě barevných, místy až vesmírných modelů. Platí zde pravidlo čím více, tím lépe, takže se vůbec nemusíte bát šílených barevných kombinací. Jen tohle totiž rozbije naše černobílé outfity, kterých denně v ulicích vidíme stovky. Ať je veselo!