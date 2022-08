Víte, jak nakupovat udržitelnou módu? Tento trend už ovlivňuje polovinu Česka

Udržitelnost ovlivňuje při nákupech nových kousků šatníku každého druhého z nás. Povědomí o etické módě neustále roste a dvě třetiny spotřebitelů už vědí, co si pod ní představit, jak potvrdil nedávný průzkumu GLAMI. A jak jste na tom vy? Orientujete se v recyklovaných a přírodních materiálech? A dovedete si sestavit chytrý kapsulový šatník?

V dnešní době mnoho milovníků módy skáče od jednoho trendu k druhému, aby zůstali "in". Oblečení, obuv a módní doplňky jsou k dispozici každému doslova jedním kliknutím a za výhodné ceny. Udržitelné materiály i výroba se již několik let dostávají do popředí. Čím dál větší pozornost věnujeme aspektům udržitelnosti a hledáme informace o původu oblečení, podobně jako si čteme etikety u jiných výrobků.

Znáte udržitelné módní značky?

Značky, které mají za cíl udržitelnou výrobu, tuto informaci samy uvádějí na nášivkách. Tyto produkty je snadné najít jak v kamenných obchodech, tak online.

Podle průzkumu GLAMI si více než polovina z nás vybaví konkrétní značky udržitelné módy. Nejčastěji jmenujeme společnosti jako Adidas, H&M či Levis, které v poslední době investují do udržitelných kolekcí. Mezi módními značkami, které si od začátku zakládají na udržitelnosti a které se začínají těšit čím dál větší oblibě, uvádíme např. Veja, Patagonia nebo ryze českou značku Vasky.

Třemi nejdůležitějšími kritérii, podle kterých čeští zákazníci posuzují udržitelnost, jsou: používání organických či recyklovaných materiálů, výroba šetrná k životnímu prostředí a dobrá kvalita výrobku spojená s dlouhou životností.

Hledejte oblečení z recyklovaných materiálů

Velká část oblečení se vyrábí ze syntetického vlákna, včetně elastanu, nylonu nebo akrylu. Nejrozšířenějším materiálem je polyester díky své odolnosti a přizpůsobivosti plastu. Jakmile se syntetické materiály dostanou do životního prostředí, mají na něj dlouhodobý negativní dopad. Proto se značky obrací k recyklovaným verzím syntetického vlákna. Někteří z velkých hráčů na módním trhu si dokonce stanovili za cíl zvýšit podíl recyklovaného polyesteru ve své produkci na 45 % do roku 2025, aby snížili negativní dopad na životní prostředí.

Dejte šanci produktům z přírodních materiálů

Využití přírodních materiálů, jako jsou např. organická bavlna, bambus nebo konopí, je stále častější a těší se čím dál větší oblibě, nejen kvůli větší šetrnosti k životnímu prostředí, ale také kvůli mnohým funkčním výhodám, které na rozdíl od syntetických materiálů poskytují. Některé suroviny v módním průmyslu nevyžadují během výroby ošetření pesticidy, herbicidy či chemií.

Jednou z nich je například organická bavlna, která se pěstuje tradičním způsobem, ale při jejím zpracování se neužívají žádné chemikálie a samotné osivo není geneticky modifikováno. Toto přírodní vlákno velmi dobře absorbuje vlhkost a snadno se zpracovává, přičemž jeho biologická rozložitelnost trvá pět až šest měsíců.

Dalším příkladem přírodní látky je textilie vyrobená z bambusu nebo dužiny bambusové trávy. Ve srovnání s ostatními druhy nepotřebuje bambus při růstu příliš vody ani žádná syntetická hnojiva. Bambusová pole navíc umí přirozeně pohltit oxid uhličitý a vrací do půdy 60-70 % živin, které odebírají.

Velmi udržitelným materiálem je konopí, protože velmi rychle roste a jeho výroba je velmi šetrná k přírodě. Při jeho zpracování se spotřebuje dokonce čtyřikrát méně vody než u bavlny. Oblečení z konopí nejvíce oceníte v teplých měsících, protože i přes svou vysokou odolnost (je třikrát pevnější než bavlna) je zároveň velmi prodyšné a dobře absorbuje vlhkost. Po každém praní je tento materiál měkčí a měkčí, nemusíte tak mít obavu z toho, že by se tolik nepoddal.

Budujte si chytrý šatník

Patříte mezi skupinu lidí, co ráno kouká do skříně a běduje, že nemá co na sebe? Může to být tím, že si kupujete outfity, které je v dané sezóně velice módní, ale v další už vás omrzí. Naplňte raději svůj šatník kousky, které nevyjdou z módy, a kombinujte pracovní i volnočasové svršky.

Například černé sako přijde vhod při každé příležitosti. Měli byste mít také alespoň jedny kvalitní džíny pro různé události. Nezapomeňte ani na nadčasové krátké černé šaty a klasické triko, co obléknete jak se společenskými kalhotami do práce, tak k džínům na kávu do města.

Cílem chytrého nakupování není hromadit spoustu oblečení, které rychle vyjde z módy a začne vás nudit, ale vytvořit si kapsulový šatník. V něm najdete více klasických kousků, které zvýrazníte detaily jako šperky, boty či kabelky. S tímto přístupem udržíte konzistentnost svého stylu, ale také snížíte negativní dopad na životní prostředí.

Než si příště nakoupíte, přemýšlejte kromě designu také o přírodních i recyklovaných materiálech, lokálních etických značkách a způsobech, jak si chytře poskládat udržitelný šatník. Zdá se vám to stále příliš složité? Vybírejte udržitelnou módu na GLAMI pomocí filtrů na udržitelné materiály, certifikáty nebo zemi původu.