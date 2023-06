Vodní šaty opět ovládnou Karlovy Vary – Mattoni představí fashion vizi budoucnosti a oslaví tak své 150. výročí

Mattoni letos slaví 150 let od svého založení a při této příležitosti představí fashion capsuli* inspirovanou vodou a udržitelností a cirkularitou, což jsou dlouhodobě stěžejní hodnoty a komunikační témata společnosti Mattoni. Ikonické "vodní” šaty, součást jedné z nejúspěšnějších kampaní Mattoni, se tímto vrací do hry a v nové verzi 2023 ovládnou karlovarský filmový festival.

Capsule s názvem LUKASMACHACEK Mattoni Life 150 pochází z dílny stejnojmenného módního návrháře. Všech 5 modelů - 4 dámské a 1 pánský, odkazuje k barvám typickým pro Mattoni, tj. modrá, zelená a bílá a jsou inspirované vodou. "Všechny modely této speciální kolekce ctí zásady udržitelnosti a při svých návrzích jsem vycházel z představy, jak by asi mohly vypadat šaty za 150 let. V této souvislosti jsem se zeptal i AI, jakým směrem se bude móda v budoucnosti ubírat a její návrhy zkombinoval se svou představou. Přemýšlím o udržitelnosti v širším kontextu, není to jen o recyklovaných materiálech, ale především o nadčasovosti. Pokud vytvoříte krásný kus oblečení, který si můžete vzít opakovaně, případně v různých obměnách, tak si ho i díky své kvalitě oblékne i vaše vnučka. V takovém případě se bavíme o té nejvyšší laťce udržitelné módy,” vysvětluje svůj záměr Lukáš Macháček.

Návrhář se se svým týmem zhostil nelehkého úkolu - návrhu nových "vodních” šatů inspirovaných modelem, který v legendárním TV spotu vynesla topmodelka Hana Soukupová. Ty budou bezesporu přitahovat největší pozornost, stejně jako její nositelka. Privilegium je vynést tentokrát připadne na topmodelku Pavlínu Němcovou, návrhářovu blízkou přítelkyni a múzu. Ve vodních šatech bude premiérově k vidění při příležitosti slavnostního přípitku Mattoni a MFF KV v neděli 2. 7. v 17.00 hod v Mattoni Bar Life zóně za účasti Alessandra Pasquale a Kryštofa Muchy.

"Mattoni slaví své 150. výročí a já jsem rád, že je slaví i ve Varech jako hrdý partner filmového festivalu. Opět jsme pro veřejnost přichystali bohatý koncertní program pro všechny zdarma, který měl v minulých letech obrovský úspěch. Těším se letos na novinky, mezi které určitě patří slavnostní přípitek s vedením KVIFF či nové Mattoni vodní šaty z dílny L. Macháčka," uvedl Alessandro Pasquale, majitel Mattoni 1873.

Vodní šaty budou následně věnovány Klubu cystické fibrózy, neziskovému partnerovi MFF KV, který je v online aukci vydraží a získané peníze využije na své projekty pomoci nemocným. "Cystická fibróza je nevyléčitelné, vzácné onemocnění a my si velmi vážíme toho, že se Mattoni rozhodla darovat své vodní šaty na pomoc těm, kteří to potřebují. Finanční prostředky půjdou na nákup léků, psychologickou péči a podporu výzkumu. Děkujeme Mattoni za jejich pomoc a podporu," uvedla ředitelka Klubu CF Mgr. Simona Zábranská.

Jediný pánský model kolekce oblékne umělec NobodyListen na své koncertní vystoupení v Mattoni Life Baru téhož večera. Kompletní kolekce bude poté k vidění po celou dobu festivalu ve stanu v zóně Mattoni Life Bar. V následujících dnech na stejném místě (pondělí 14:00, úterý 15:00, čtvrtek 14:00, vždy na 2 h) bude k dispozici i Lukáš Macháček pro meet and greet s novináři a veřejností.

Mattoni Life Bar

Každý večer od 18.00 do půlnoci vystoupí na Mattoni podiu minimálně tři hudební interpreti zdarma pro širokou veřejnost. Na prostranství u Mattoni stage se vejdou stovky lidí, ostatní mohou koncerty sledovat na vystavených LED obrazovkách před Vřídlem. Během dne slouží prostranství jako relax zóna pro všechny, denně od 12.00 do půlnoci je k dispozici občerstvení a nealko koktejly Mattoni.

*Fashion capsule - kolekce o menším počtu kusů, většinou je vytvářena mimo hlavní módní sezonu, často ve spojitosti s jinými značkami/tématy.

Lukáš Macháček

Lukáš Macháček při své práci uplatňuje především jednoduchost, kombinovatelnost a nositelnost. Již 13 let prokládá svou návrhářskou tvorbu profesionálními stylistickými službami ve všech oblastech. Spolupracuje například s Hankou Vagnerovou, Danielou Peštovou, Terezou Maxovou nebo Monikou Bagárovou. Ukázky jeho stylistických kreací budete moci vidět i na některých celebritách červeného koberce letošního ročníku KVIFF.

150 let Mattoni

Mattoni, ikonická značka neodmyslitelně spojená s motivem orla již od roku 1873, se za 150 let své existence stala synonymem pro minerálku. Unikátní minerální voda s nezaměnitelnou chutí se rodí v hloubce 125 až 230 metrů v panenské přírodě u Karlových Varů. Jedinečná poloha na rozhraní Krušných a Doupovských hor jí dává střední mineralizaci s vyváženým poměrem vápníku, hořčíku a draslíku pro každý den. Mattoni přináší tu nejkvalitnější vodu pro zdraví, jež je dostupná v přírodní neperlivé, jemně perlivé i perlivé variantě a v široké škále příchutí. Limitovaná edice Mattoni Extra perlivá přináší 150% perlivost ke 150. výročí Mattoni.

"Mattoni je život"

Motto značky rezonuje v dlouhodobé podpoře kulturního a společenského života v České republice. Značka je partnerem Národního muzea, Národního divadla a Národní galerie, spolupracuje s Akademií výtvarných umění i mladými umělci a podporuje sportovní běžecké událostí RunCzech a Mattoni Free Run. Je také hrdým partnerem Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, který je jednou z nejprestižnějších akcí v domově této minerální vody.

Úspěšná firma s úctou k tradici

Před 150 lety se na Karlovarsku zrodila nápojová firma úspěšného podnikatele a vizionáře Heinricha Mattoniho. Ten svou neutuchající pílí brzy dosáhl mezinárodního úspěchu a jeho Kysibelka přinášela nejen osvěžení a zdraví svým konzumentům, ale také po celém světě proslavila a zviditelnila karlovarský region. Na tradici rodinné firmy H. Mattoniho navazuje dnešní Mattoni 1873. Z jedné stáčírny minerální vody se postupně rozrostla na lídra středoevropského trhu nealkoholických nápojů s 11 závody v 8 zemích. Přitom si stále zakládá na rodinných hodnotách a chová úctu jak k zakladateli své historie, tak ke karlovarskému regionu. Současnou podobu získala v 90. letech díky výrazným investicím italské rodiny Pasquale. Produkty vyváží do 19 zemí světa a vlastní zahraniční značky minerálních vod v Rakousku, Maďarsku a Srbsku. V ČR, Slovensku, Rakousku, Maďarsku, Srbsku, Černé hoře a Bulharsku je výhradním výrobcem a distributorem nealkoholických nápojů a pochutin značek firmy PepsiCo.

Společenská odpovědnost pro dalších 150 let

Společnost Mattoni 1873 se zaměřuje i na aktivity spojené s ochranou přírody a otázkou ekologie. Mimo důsledné péče o prameny se zaměřuje na ekologičtější železniční přepravu produktů, 100% recyklovatelnost obalů i na ochranu a obnovu druhové rozmanitosti v okolí svých výrobních závodů. Je také zakladatelem iniciativy Zálohujme.cz, která podporuje dlouhodobou udržitelnost nápojového odvětví prostřednictvím lokální a opakované recyklace PET lahví a plechovek "z lahve do lahve", "z plechovky do plechovky".

Další zajímavé informace o společnosti naleznete na Facebooku @Mattoni1873 a LinkedIn.