Výhody moderních materiálů na zimu

Chladné počasí už není žádnou výjimkou, co bychom od zimních měsíců také čekali? Kdo se pohybuje venku, ví, jak důležité je, správně se obléknout. Když se oblečete málo, je vám zima, když moc, je vám horko a pot vám stéká po zádech. Nic z toho není příjemné, navíc hrozí, že prostydnete a nachladíte se. Jak se obléknout správně? Na jaké materiály vsadit?

Využijte moderní doby

Ty tam jsou časy, kdy jsme neměli moc na výběr, co si oblékneme, mohli jsme si vybírat jen z omezeného množství materiálů, barev i designů, nezřídka se stalo, že jsme s kamarády nosili to samé. Dneska je ale doba úplně jiná, nabídka oblečení je tak široká, že si na své přijde každý. Bohužel, některé oblečení není tak úplně vhodné do chladných dnů, někdy je třeba vybírat nejen podle designu a velikosti, ale hlavně podle použitého materiálu.

Postarejte se o svoje pohodlí

Když se v zimě vydáme ven, chceme se cítit komfortně, aby nám bylo teplo, ale nikde nám nestékal pot. No, to se hezky řekne, ale hůř dělá. Jde přece o dvě, tak trochu, protichůdné věci. Nebo ne? Když vsadíte na funkční prádlo, tak si můžete dopřát obojí. A když vsadíte na to od českého výrobce Moira, bude vás hřát ještě jednou, a to u srdíčka. Jde o skutečně českého výrobce, který se neustále snaží hledat nové materiály, ve kterých se budete cítit skvěle. Některé z nich, vhodné na zimu, si blíž představíme, na všechny funkční kousky se můžete podívat zde.

Jaké moderní materiály se hodí do chladných dní?

Úkolem funkčního oblečení je odvádět od těla pot směrem ven, tedy ho odvést do druhé a dalších vrstev, a to s jediným účelem. Aby se z poslední vrstvy odpařil a nikde nestudil. Dalším úkolem je postarat se o tepelnou izolaci. A díky čemu to oblečení dokáže? Díky použitým technologiím a vhodným materiálům. Jaké to dokáží?

Úplet Trio new

Když vsadíte na Trio new a použijete ho v kombinaci s tou pravou základní vrstvou na straně jedné a kvalitní větrovkou na straně druhé, můžete se spolehnout, že budete v suchu a teple i v okamžiku, kdy teploty klesnou hluboko pod bod mrazu. Dokáže to díky speciální třívrstvé konstrukci a kombinaci nejlepších vlastností přírodních a syntetických vláken. Přímo na tělo přiléhají plyšové smyčky z polypropylenového mikrovlákna, které jsou příjemné na dotek, drží mezi sebou i velké množství ohřátého vzduchu, který izoluje. Střední vrstvu tvoří česaná bavlna, třetí pak pletenina z rychleschnoucí příze MOIRA a bavlněné příze.

Merino

Nejjemnější vlněné vlákno, které je antibakteriální, nekouše, nedráždí pokožku a nosit ho mohou i děti a osoby s citlivou pokožkou. Udrží optimální teplotu těla, pohlcuje pachy a nestudí, ani když je mokré.

Moira Stretch

Pružná hřejivá pletenina, která poskytne svobodu v pohybu i během mrazivých dní. Pryč s neforemnými bundami a huňatými svetry. Moira Stretch vznikla kombinací polyesteru a polyamidu, umožní dokonalý transport vlhkosti od těla, zároveň u něj ale zadrží tolik vzduchu, kolik je potřeba na dokonalou tepelnou izolaci.

Zimní verze úpletu X-compact

Jaký materiál dokáže účinně odvádět vlhkost, nestudí, ani když se zpotíte, je vhodný i pro citlivou pokožku a hodí se i do těch nejchladnějších podmínek? Zimní verze úpletu X-compact, který se skládá z 60 % polypropylenu, 37 % merino vlny a 3 % elastanu.

Thermon

Chystáte se do těch největších mrazů? Pak vsaďte na kousky z Thermonu, který může mít dvě podoby. V prvním případě je čistě z polypropylenu, v tom druhém z kombinace 85 % polypropylenu a 15 % merino vlny. V obou případech efektivně odvádí pot od těla a zároveň zadrží tělem ohřátý vzduch, je ideální jako základní vrstva. Doplnit ho můžete o druhou vrstvu z úpletu Trio new a o pohodlí máte postaráno.