Výstava představí finalisty na designové ceny

Tvorbu českých designérů nominovaných na výroční ocenění Czech Grand Design ukáže výstava, která ve středu večer začne v prostoru SmetanaQ na Smetanově nábřeží. Nominace má ve druhém kole 40 tvůrců, studií či značek, po pěti z každé z osmi kategorií. Při středeční vernisáži pořadatelé nominace zúží na tři v každé kategorii a 27. března vyhlásí vítěze.

Výstava potrvá do 25. března a sami tvůrci své výrobky a ideje při ní představí v několika diskusích, pustí se i do dílen s dětmi. "Jedním z cílů festivalu Best of: je otevřít prostředí českého designu široké veřejnosti, dětem i dospělým, umožnit jim osobně potkat své oblíbené autory nebo poznat nové talenty české scény prostřednictvím živého doprovodného programu," uvedla za organizátory Jana Zielinski.

V kategorii Designér roku má zatím nominaci třeba již mnohokrát oceněný Jan Čapek nebo Markéta Držmíšková a Petr Hák, kteří se za kolekci porcelánu a nábytku stali před dvěma lety Objevem roku. Rok předtím stejný titul ještě jako diplomant na UMPRUM dostal Tadeáš Podracký, který letos soutěží v kategorii Designér roku.

Módním designérem roku se mohou stát Jan Černý, zavedená značka Chatty, která byla ve finále už před osmi lety, Adam Kost, kterému loni věnoval velký prostor podzimní týden módy, Lukáš Spilka nebo Lenka Vacková. Soutěží se ještě v kategoriích Grafický designér roku, Fotograf roku, Ilustrátor roku a Výrobce roku.

Doprovodný program festivalu Best of: nabízí dílny, kde budou moci zájemci zapojit fantazii a tvořivost a odnést si vlastní výrobek. S Viktorií Beldovou si vyrobí papírový šperk, se studiem LLEV si zahrají na alchymisty při výrobě mýdla, Petr Nikl nabídne hry s písmeny a s písněmi a Tomáš Rejmon a Huy Pham pro milovníky natahovacích autíček chystají výrobu vlastní hračky.