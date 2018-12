Zbyněk Štandera: My Dear Clothing je mým snem

Značka My Dear Clothing byla vytvořena z lásky na rock'n'rollové kultuře, flash tetování a klasického designu, říká zakladatel streetwearového brandu. Světlo světa spatřila před pěti lety v Pardubicích a na tuzemské scéně se jí daří čím dál tím víc. Jak se oblékají čeští muži a co plánuje do budoucna? Odpovídal v exkluzivním rozhovoru pro TÝDEN.CZ návrhář Zbyněk Štandera.

Proč zrovna jméno "My Dear Clothing"?

Protože to od začátku nebylo něco, co by mi mělo primárně vydělávat peníze, ale spíš takový můj sen, co jsem vždy chtěl zrealizovat. Je to něco pro mě drahého a na čem mi opravdu záleží. Proto "My Dear".

Kde berete inspiraci?

Inspiraci hledáme různě. Momentálně jsme ji načerpali například ve starších kultovních filmech z ulic Anglie. Je to dané tím, co zrovna sledujeme a pro co se nadchneme. Teď ale pro nás už poměrně dlouho vede tenhle nádech Velké Británie. Samozřejmostí je i oblast tetování.

Pro koho jsou vaše kousky určeny?

Pro všechny, které štve škatulkování, konzervativní pravidla a nátlaky společnosti typu, jak má kdo vypadat nebo jak se má chovat. Pro lidi, co se cítí navždy mladí a nevadí jim být odlišní.

V roce 2016 se k vám přidal stylista Marek Volf. Máte nějak rozdělenou práci?

Ano. V první fázi navrhování fungujeme společně, ale pak se já starám o produkci, výrobu, spolupráci, reklamy, sociální sítě, finance, logistiku... Marek mi pak velmi pomáhá v té závěrečné fázi, kde má na starosti focení, styling a společně pracujeme na vizuálu brandu.

V nové kolekci představíte i porcelánové cibulákové talíře. Proč jste si vybrali zrovna tento retro kousek? Jde o výjimečnou záležitost nebo budete v doplňcích pro domácnost pokračovat?

Protože přecházíme na vlastní e-shop, který spouštíme 12.prosince. Od toho se to celé odvíjelo... Tím, že jsme se osvobodili od marže přeprodejců, jsme si mohli dovolit přetáhnout výrobu kompletně do Čech a na Slovensko. Proto jsme chtěli jako doplněk něco, co je tradičně českého. Zároveň jsme tomu ale chtěli dát švih. Snad se nám to povedlo.

Jaké materiály preferujete?

Různé. Momentálně u nás vede fleece, manšestr, kůže, porcelán a samozřejmě bavlna.

Co považujete za svůj největší úspěch?

Asi to, že jsme se jako brand dožili pěti let existence. Není to v této branži vůbec jednoduché, protože u nás stále celkem málo lidí ocení tuzemskou výrobu oblečení. A mimo to je největší úspěch spolupráce s kalifornskou značkou Nixon, se kterými jsme vyrobili hodinky.

Jak se podle vás oblékají čeští muži? Začínají se více zajímat o svůj vzhled?

Podle mě je to stále celkem nuda. Záleží kde se pohybujete. V barech, na koncertech a v kruzích okolo muziky, tenisek, motorek a podobně je to super. Hodně se to zvedlo, ale mimo tyhle kruhy je to bída.

Kromě navrhování jste provozoval i tetovací salon. Promítá se váš zájem o tetování i do módy?

Tetovací salon jsem provozoval společně s Míšou Bočkem v Pardubicích, kde jsme měli showroom. To už ale není aktuální. Přesto tetování holduju už přes deset let a spolupracujeme na designech i s tatéry.

Kolik už máte na sobě tetování?

Teď jsem se celkem při počítání zapotil, 82 momentálně.

Co plánujete do budoucna?

Užít si Vánoce.