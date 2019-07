Značka My Dear Clothing jde novou kolekcí proti fast fashion

Originální česká streetwearová značka My Dear Clothing návrháře Zbyňka Štandery přichází s novinkami pro letošní léto. Ústředním motivem limitované kolekce Summer 19, která se snaží bojovat proti fast fashion, je nynější neutěšená situace na naší planetě. V nové kolekci proto najdete i triko Apes tee, z jehož prodeje půjde část peněz na ochranu země a zvířat. Release proběhne online na e-shopu v pondělí 29. července.

Nová kolekce bude obsahovat celkem 11 produktů v limitovaném počtu maximálně 40 kusů od každého designu. Najdete zde nové střihy Henley triček s krátkými i dlouhým rukávem, lněné košile, plavky, šortky, ručníky, klíčenky, weekender tašky i denimové čepice. Jedinou výjimku pak bude představovat triko Apes tee, které bude dostupné ve více kusech. U tohoto produktu půjde z každého prodaného kousku 200 korun na nadaci zaměřující se na ochranu země nebo zvířat. O tom, která nadace to bude, rozhodne hlasování na Instagramu My Dear Clothing. Zapojit se můžete i vy, a to v termínu 28.7. až 11.8.

Značka My Dear Clothing bojuje proti trendu fast fashion, kdy většina velkých značek vyrábí své produkty co nejrychleji a co nejlevněji v zemích s levnou pracovní silou. "Všechny produkty z nové kolekce jsou vyráběné výhradně v Čechách a na Slovensku. Tisk jsme řešili barvami s certifikátem GOTS. Při výrobě této kolekce jsme se navíc snažili být co nejvíce eco-friendly a u toho chceme do budoucna určitě zůstat," popisuje Zbyněk Štandera.

Nová kolekce opět vznikla v kolaboraci s Martinem Furchem z FVNK bags, který se postaral o ručně vyráběné doplňky. S týmem My Dear Clothing pak nově spolupracoval také brand Tomahawk Bohemia. "Díky tomuto propojení vám v letní kolekci nabídneme i ručně šité kšiltovky ze selvedge denimu, který si Vítek z Tomahawk Bohemia nechává posílat přímo z Japonska," popisuje Zbyněk. Součástí nové kolekce je i lookbook a video s mladým českým modelem Šimonem Kotykem. Lookbook opět nafotí Benedikt Renč, o video se tentokrát postará Marek Jarkovský.

Kolekce Summer 19 bude v prodeji na e-shopu od pondělí 29. července.