Musejí k sobě snubní prsteny ladit?

Tu nejdražší polovičku už jste si našli. Teď nastal čas na výběr snubních prstýnků, které budou dokonalým stvrzením vašeho společného života. Aby byl vstup do něj co nejkrásnější, je třeba najít takové prsteny, které vás budou definovat do posledního kamínku. I když se vaše představy mohou lišit, není to neřešitelná situace. Musejí vaše názory na snubní prsteny souznít?

Jestliže snubní prsteny právě vybíráte, nacházíte se v jednom z nejsladších okamžiků celého života. Sladit své představy s partnerem či partnerkou přesto může být někdy trochu oříšek. Šťastně až do smrti ale můžete jako Popelka se svým princem žít i s rozdílnými prsteny. Hranice zde takřka neexistují. Je ale dobré držet se alespoň několika pravidel.

Oba můžete mít své jedinečné snubní prsteny

Protiklady se přitahují, to nemůže nikdo rozporovat. Ať už na vás tahle definice platí, či nikoliv, při výběru životní pečeti byste se měli držet ve stejných kolejích zejména při výběru materiálu. Snubní prsteny zlaté, stříbrné, nebo snad prsteny z růžového zlata? Alespoň v této oblasti si můžete během romantického večera se sklenkou červeného udělat jasno.

V dalších krocích už ale můžete vyjádřit svou jedinečnost každý po vlastní ose. A přesto všichni budou vědět, že k sobě zkrátka patříte. Dámy mohou svou krásu vyšperkovat do posledního detailu snubním prstenem s diamantem. Pro pánský snubní prsten je zas typický hladký povrch. Díky profesionální úpravě však půjde jejich design ruku v ruce. Navždy.

I dámy navíc mohou vyhledávat spíše jednoduché snubní prsteny, a to z prostého důvodu - chtějí, aby perfektně ladil i se zásnubním prstenem, který již od svého milého obdržely.

Prsten na zakázku, nebo již vyrobený?

V případě, že se poohlížíte spíše po prstenech, které ještě nespatřily světlo světa, limitem bude pouze vaše fantazie. Přímo v prodejnách BISAKU vám skuteční profesionálové poradí, jaký motiv na snubní prsten vložit, aby vás definoval v celé své kráse. U již zhotovených šperků můžete kombinovat takřka cokoliv.

Snubní prsteny opravdu nemusejí být stejné. Byla by škoda, abyste si tak nádherný životní okamžik zkazili zbytečnými neshodami. I netradiční snubní prsteny navíc můžete spojit jedinečným prvkem...

Rytina na snubní prsten

Jako spojení dvou duší. Rytina na snubní prsten může spojovat i zdánlivě neslučitelné designy. Nezáleží, jestli jsou vašemu srdci blíže klasické snubní prsteny, nebo třeba velmi žádané snubní prsteny s platinou. Rytinou, třeba s datem svatby a vašimi jmény, můžete každý vyjádřit to, co je pro vás důležité. A přesto získáte nesmírně osobitý prsten.

V BISAKU rytinu na prsten obdržíte zcela zdarma. Dokonalý šperk tam na vás určitě čeká. Na oba. Anebo ještě není na světě. Originální snubní prsten na zakázku totiž bude vaším nejpřesnějším vyjádřením. Tak kterému řeknete své ano?