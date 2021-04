"Must have" každé kuchyně aneb jací pomocníci by vám neměli chybět

Ať už berete vaření jako koníček, nebo je to pro vás pouhá nutnost, můžete si ho hravě usnadnit. Na trhu lze najít spoustu chytrých spotřebičů, díky kterým se z vaření stane zábava a v kuchyni nebudete muset trávit víc času než je nutné. Podívejte se, co by nemělo chybět ani ve vaší kuchyni.

Milovníci rýže zpozorněte!

Možná si říkáte, že rýži dokáže uvařit i malé dítě, stačí ji přeci nasypat do vroucí vody a za pár minut je hotovo. Opak je pravdou! K tomu, abyste správně uvařili dokonale lepivou jasmínovou rýži, která bude tak akorát na skus, je potřeba jistý um. Zvolit můžete pohodlnější variantu, a tou je rýžovar. S jeho pomocí uvaříte během pár minut dokonale chutnou rýži. Navíc není nutné cokoliv hlídat ani míchat. Stačí zapnout tlačítko, počkat a za chvíli je hotovo. Kromě toho se nejedná o vysokou investici, základní rýžovar lze pořídit za pár stovek korun.

Važte chytře

I ta nejzkušenější hospodyňka potřebuje tu a tam něco zvážit. V kuchyni by proto neměla chybět váha, ideálně ta digitální, a to zejména pro svou jednoduchost. Na trhu lze najít nepřeberné množství, od těch klasických až po nutriční váhu, kterou lze propojit s telefonem a následně získáte přehled nutričních hodnot až stovky potravin. Ocení ji zejména ti, kteří by rádi shodili nějaké to kilo. U každé suroviny se totiž zobrazí také obsah soli, tuků, bílkovin apod. Bez chytrého telefonu plní taková váha svou běžnou funkci, kterou je klasické vážení surovin.

Polévka je grunt

Hustá krémová polévka je ideální večeří, a to i tehdy pokud vám schází čas a potřebujete nasytit celou rodinu. Tomu, aby byla příprava co nejjednodušší a nejpohodlnější pomůže polévkovar. Jeho hlavním plusem je nejen úspora času, ale také jednoduchá obsluha. Polévku totiž nemusíte mixovat, míchat a ani se starat o teplotu a dobu vaření. Přesně to splňuje automatický polévkovar DOMO. Ten nabízí na přípravu polévky například program na jemnou polévku, či polévku s kousky (bez mixování) a během 20 minut máte hotovo. Kromě vydatné polévky lze s jeho pomocí snadno připravit také výborné domácí marmelády nebo dětské přesnídávky.

Maso z chytré trouby

Určitě se vám už stalo, že jste spěchali, ale museli jste čekat doma, než bude hotová večeře. Dnešní doba nabízí mnohé, např. troubu, kterou lze ovládat na dálku, pomocí mobilní aplikace. Můžete si tak třeba už po cestě z práce troubu předehřát. Máte svůj oblíbený recept? Odešlete jej skrze mobilní telefon přímo do trouby, a ta se už o veškeré nastavení postará sama. Nemusíte si lámat hlavu ani tím, jestli je připravované maso dokonale propečené. Chytré trouby obsahují sondu, která zjistí přesnou teplotu uvnitř pokrmů a dokáže tak pohlídat, kdy bude je připravované jídlo hotové.

"Nekoukej do té lednice jako na televizi"

Některé modely mají část dveří průhlednou, stačí dvojité poklepání, lednice se uvnitř rozsvítí a vy se tak můžete podívat dovnitř, aniž byste ji museli otevřít. Současné technologie jdou ale ještě o kousek dál. Modernější lednice totiž disponují kamerami, které skrze chytrý telefon umožňují nahlédnout dovnitř a zjistit, co aktuálně chybí. Tuhle vychytávku oceníte zejména v momentě, kdy budete nakupovat na večeři a nebudete si moct vzpomenout, jestli nedochází třeba máslo. Kromě toho za vás lednička také hlídá datum expirace potravin nebo přehraje ty nejoblíbenější skladby na Spotify.