Muzeum v Benátkách ukazuje stovky hraček ze všech koutů světa

Muzeum hraček v Benátkách nad Jizerou na Mladoboleslavsku, které přiláká ročně tisíce návštěvníků, letos oslaví dvacetileté výročí. Specialitou muzea jsou domečky a pokojíčky pro panenky z let kolem roku 1910. Ve vitrínách jsou k vidění také vzácné japonské hračky. Podle majitele muzea Jiřího Fialy je to největší sbírka historických hraček v České republice.

Muzeum v Benátkách vzniklo v roce 1999. Od města má pronajato prostory v místním zámku. V roce 2004 se pak rozšířilo o další prostory, nyní si tak mohou návštěvníci hračky prohlížet ve třech sálech.

Všechny hračky pocházejí podle Fialy z 19. a 20. století. Vystavené má exponáty z mnoha zemí, mezi nejexotičtější patří například Japonsko nebo Mexiko. Exponáty z Japonska shání Fiala prostřednictvím své manželky, která z Japonska pochází. Některé hračky jsou vzácné i v samotném Japonsku, v Evropě tak podle něj mohou být zcela ojedinělé.

Kromě panenek nebo jejich domečků vystavuje Fiala dřevěná a plechová autíčka, vláčky, koňská spřežení, parní stroje nebo sbírku asi 40 malých dětských šicích strojů. Dominantou jednoho ze sálů je bohatě zdobené funkční ruské kolo o výšce 1,5 metru, které Fiala sám postavil. Dalšímu sálu dominuje funkční modelová železnice.

Počet exponátů nezná ani majitel

Přesný počet exponátů nezná ani sám majitel. Jsou jich stovky a expozice muzea se stále rozrůstá. Řada hraček je v depozitáři, protože na ně už není v expozicích místo. Fiala proto jedná s městem o možnosti pronájmu dalších sálů na zámku. Pokud by se mu to povedlo, může vystavit vzácnou sbírku hraček odkoupenou z muzea v japonském Tokiu. Zatím na ni ale nemá místo.

"Pro mě to je všechno potěšení, protože vím o každé věci, kde jsem ji sehnal. Vím akorát, že mi to dalo hodně práce. O všem bych mohl vypravovat, bylo by to na knížku," řekl Fiala. Řadu hraček si také musel sám před vystavením opravit. Často restauroval právě domečky pro panenky, které kupoval levněji ve velmi špatném stavu.

Projekt podle Fialy podporuje i město, které je mu vděčné za příchozí turisty. Do muzea prý často jezdí zahraniční turisté, právě třeba z Japonska.

Muzeum má otevřeno od dubna do listopadu. Od dubna do června je otevřeno denně mimo pondělí a v červenci a srpnu po celý týden. Od září do října mohou lidé muzeum navštívit opět každý den kromě pondělí a v listopadu je otevřeno pouze o víkendech.