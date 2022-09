Na co si dát pozor při výběru matrace

Bez kvalitního spánku nemůže naše tělo správně odpočívat. To se následně začne projevovat špatným soustředěním, nadměrnou únavou a v krajních případech může dlouhodobý nedostatek spánku podnítit i vznik závažnějších onemocnění. Příčin špatného spánku je hned několik, mezi ty časté patří nadměrný stres, špatná životospráva nebo nevhodná matrace. Na co bychom se měli při koupi nové matrace zaměřit?

Vyzkoušejte si matraci na vlastní záda

V první řadě doporučujeme nevybírat matrace pouze na internetu, ale navštívit kamennou prodejnu, kde se vám dostane profesionálních rad a matraci si budete moct na vlastní kůži vyzkoušet. Dokonalá matrace by měla být nejen pohodlná, ale také kopírovat linii těla a přizpůsobit se všem dalším požadavkům. Jedná se o investici, která se odrazí na kvalitě spánku a celkovém zdraví, tudíž vybírejte pečlivě. "Výběr vhodné a kvalitní matrace se může na první pohled zdát složitý. Právě proto si u nás mohou zákazníci vše vyzkoušet, provedeme je celým procesem a společně hledáme řešení na míru," říká CCO Ondřej Bacík z firmy ProSpánek, zaměřené na prodej vybavení pro zdravý a příjemný spánek. Mezi základní body, na které je třeba při výběru dbát, patří rozměry, tvrdost a také materiál. Právě to je důležité zohlednit vzhledem k věku, oblíbené spánkové poloze či hmotnosti.

Věk je sice jen číslo, v tomto případě ale důležité

Při výběru je nutné zohlednit věk, což se týká zejména dětí a seniorů. Začneme od těch nejmenších - u dětí do věku tří let by měla matrace splňovat ortopedické vlastnosti koncipované přesně podle jejich potřeb, vzhledem k tomu, že v posteli tráví velkou většinu svého času. Celkově by děti do patnácti let neměly spát na měkké matraci, neboť se jejich tělo stále vyvíjí, a to včetně páteře, která potřebuje značnou oporu. U seniorů je nejlepší volit zlatý střed, z tuhé matrace mohou bolet klouby a kyčle, z měkké se naopak může hůř vstávat. Jestli nepatříte ani do jedné ze zmíněných skupin, stačí, když se zaměříte na hmotnost, oblíbenou spací polohu a hlavně vlastní pocit.

Hmotnost

V případě váhy je důležité pohlídat si hranici 80-90 kg. Jestliže ručička na váze tuto číslovku překročí, je doporučováno volit matrace se střední, až vyšší tvrdostí, ty totiž zajistí oporu, kterou tělo potřebuje. "Vyšší hmotnost vyžaduje tvrdší matraci, ta v ideálním případě vytváří optimální protitlak. Pokud vážíte méně než 90 kg, řídit se můžete dalšími parametry a váhu není nutné brát v úvahu," doplňuje Bacík.

Poloha spánku jako další důležitý faktor

Kdo by byl řekl, že při koupi matrace byste se měli zaměřit také na svou nejčastější spánkovou polohu. Pokud spíte na zádech, potřebujete větší oporu beder a tím pádem je lepší sáhnout po velmi dobře přizpůsobivých matracích s paměťovou pěnou, stejně je tomu i při spánkové poloze na boku. Střední tvrdost se doporučuje příznivcům spánku na břiše, do měkké by totiž zapadli a tvrdá by je naopak nutila každou chvilku se přetáčet. Měkčí tuhost je vhodná v momentě, kdy spíte většinu noci na boku, jelikož matrace musí v oblasti ramen a boků ustoupit, jinak můžete trpět bolestmi právě v těchto místech. A nakonec, pokud víte, že se v noci převalujete a neustále měníte polohu, vyberte si raději univerzální tvrdost, popř. navštivte odbornou prodejnu, kde společně s vyškolenými specialisty zjistíte pravou příčinu a bude vám doporučen správný materiál, výška i tuhost matrace.

Zaměřeno na rošt

Ačkoli je matrace sama o sobě tím nejdůležitějším prvkem, podstatný je také správně zvolený rošt. Ty se dělí zejména na dvě základní skupiny, lamelové a segmentové, přičemž lamelové se liší šířkou, počtem, uložením a vzdáleností lamel od sebe. O něco vyšší cenovou kategorií jsou rošty segmentové, které díky pružnému podpírání těla rozloží rovnoměrně celou váhu a reagují na zatížení v každém bodě matrace zcela individuálně. "Při koupi doporučuji zaměřit se nejen na matraci, ale také na rošt, velmi podstatná je správná souhra mezi roštem a matrací. Oba produkty jsou důležité a na výběru roštu se odráží i životnost matrace. Správně zvolený rošt má totiž vliv také na vzdušnost matrace, odvod vlhkosti a výrazně napomáhá i jejím ortopedickým vlastnostem," dodává Bacík.